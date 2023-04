«Desde hace siete años estamos solicitando la presencia de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo con base en el puerto de la Savina» recordó ayer el portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba. Insistió en que esa petición la han elevado, «en reiteradas ocasiones al pleno y seguiremos reclamándolo mientras no lo consigamos». Argumentó que «no tiene sentido», con el tráfico marítimo que se registra en verano entre Ibiza y Formentera, «que no contemos con unas mínimas medidas de control y de seguridad». Para añadir que «somos la única isla del Balears que no contamos con estas embarcaciones».

Sa Unió insistió en que el tráfico marítimo se incrementa todos los años y aunque no hay cifras exactas «se estima que son una media diaria de más de 2.000 embarcaciones, con todos los riesgos que supone de accidentes y de incumplimientos de la normativa se seguridad y ambiental».