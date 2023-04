Esquerra Unida (EUIB), que esta vez no participará en la coalición de izquierdas en Formentera para las elecciones autonómicas, ha lamentado que no se haya podido reeditar la coalición y ha anunciado que no presentará una lista "para no dividir más el voto de la izquierda".

