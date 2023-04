El Fòrum per la Memòria d’Ibiza i Formentera ha organizado esta tarde a las 19.30 horas el acto de homenaje a la República Española en es Campament de la Savina. En este recinto fueron encerrado más de 1.500 prisioneros republicanos tras la Guerra Civil, entre 1940 y 1942. Todos los años el Fòrum organiza este acto en el que también se recuerda a todos esos prisioneros represaliados y especialmente a los 58 hombres que murieron en Fomentera por las pésimas condiciones de vida de la llamada Colonia penitenciaria que abrió la dictadura de Franco, a orillas de s’Estany des Peix.

En esta edición se ha sumado al homenaje la comisión de fiestas de Santa María. Este colectivo está formado por jóvenes estudiantes, generalmente universitarios, que organizan cada año el programa de las Festes de la Terra que se celebra a principios del mes de agosto.

Concierto

La comisión de fiestas de Santa María también ha organizado para esta noche, a partir de las 22 horas, un concierto en el exterior del Espai cultural Sant Ferran (antigua escuela) con actuaciones en directo. En el cartel están los grupos The Mirror Three, All Sex y Day-N DJ.

Tanto el homenaje en es Campament como el concierto de Sant Ferran cuentan con la colaboración del Consell Insular de Formentera.