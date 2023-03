Lidia Álvarez Fernández, gerente de la Petita i Mitjana empresa de Formentera: «La mayoría de empresas del puerto de la Savina están tocadas de muerte»

Lidia Álvarez Fernández es la gerente de la Petita i Mitjana Empresa (Pime) de Formentera desde hace seis años. Con una sinceridad que le honra asegura que cuando llegó no sabía dónde se metía. Ahora está al frente de la asociación de autónomos y pequeños y medianos empresarios con unos 200 asociados y que crece con nuevas secciones.

¿Cómo llegó a la gerencia de la Pimef.

Cuando entré, la verdad es que no sabía muy bien en qué consistía, no conocía la Pimef. Al final hice una entrevista y aterrice aquí sin saber muy bien a qué me iba a dedicar. Una de las personas que me ayudó mucho fue Mari Àngels Marí, de Ibiza. Entre todos me fueron explicando qué era la Pimef y al final me di cuenta de que es un nexo de unión de las empresas que las representa ante las instituciones. He aprendido que detrás de cada una de esas empresas hay una historia y hay una familia. Eso me enseñó a ver la empresa desde otro punto de vista.

Usted es una trabajadora de la Pimef, ¿pero los empresarios se implican con la asociación?

Aquí las que trabajamos con un sueldo somos Consuelo [la administrativa] y yo, pero todos los demás durante estos años han estado dedicando su tiempo para implicarse y luchar por todo un sector. Esto sí que lo he visto, no he visto individualismo y sí mucho esfuerzo.

¿Cuántos socios tienen en estos momentos?

Cerca de 200 y en estos seis años los socios han aumentado un 26%. En este tiempo hemos recuperado la asociación del taxi, se ha incorporado la Cofradía de Pescadores y otro colectivo de reciente creación, que pidió entrar en Pimef, es la asociación de empresas usuarias del puerto [de la Savina]. Por otra parte hemos creado la de comercializadores de estancias turísticas y la de productores agrícolas. Ahora estamos trabajando en la creación del sector de botiguers y en la de bares, cafeterías y ocio nocturno.

Justo está semana el sector comercio de la Pimef mantuvo una reunión con el Consell para analizar los resultados del sondeo sobre el precio de la cesta de la compra, que es un 18% más cara que en Ibiza y un 21% más que en la Península. ¿Qué conclusiones sacaron?

En esa reunión expusimos lo que pensamos que pasa con el aumento de la cesta de la compra, que no solo ocurre en Formentera sino a nivel nacional. A parte de la inflación, está la falta de stocks, la falta de materia prima y el aumento de los costes de producción, al final todo está subiendo. Es más, se planteó que hay productos que van a subir más, como la carne. El representante de Comercio, Joan Mayans, lo avanzó en ese encuentro.

¿Pero plantearon alguna solución, teniendo en cuenta que la diferencia entre los comercios locales por los mismos artículos puede alcanzar el 60%?

Sí, hay una iniciativa pero por ahora no la puedo adelantar. Se trata de una propuesta para el sector de los supermercados de Formentera, para ver si llegamos a un consenso y a ver si se puede hacer algo.

No nos deje en ascuas.

Se trata de mirar si se puede abaratar el coste de ciertos productos básicos, sin que se pierdan los beneficios y manteniendo la competitividad. Pero no puedo decir más porque es algo que primero tenemos que trasladar al sector.

No hace mucho hablábamos del problema del acceso a la vivienda...

Sí, este problema al final sale en todas las reuniones. En la última reunión con el Consell no era sobre vivienda pero también salió el tema. La realidad es muy complicada tanto para nuestros trabajadores de temporada como para el resto de trabajadores, entre ellos los funcionarios.

¿Y las soluciones?

Está claro que en esto de la vivienda no hay una solución mágica, la solución deberá ser la suma de muchas propuestas. Pongo algún ejemplo, nosotros defendemos cualquier tipo de rebaja fiscal para alquileres de vivienda con un precio máximo. También insistimos mucho en el tema de la inspección. Es cierto que han sido años complicados con el tema de la pandemia y han surgido prioridades tanto para la Administración como para todo el mundo. Pero el servicio de inspección es un tema que se ha quedado un poco olvidado y al final ha aumentado el problema.

¿Reclaman un mejor servicio de inspección?

Sí, se debe hacer una inspección rigurosa y de verdad sobre todos los pisos que se alquilan de forma irregular. Me refiero a que en los cascos históricos, como Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar no se pueden alquilar pisos turísticos y se está haciendo. Pensamos que esto liberara pisos para residentes y trabajadores. Pero además tenemos zonas como es Pujols donde se puede alquilar turísticamente siempre y cuando tengas aprobada la actividad y tengas la placa de estancia turística, que obliga a cumplir unos requisitos. Pero muchos de esos alquileres turísticos no la tienen. Hay mucho piso turístico ilegal. Esta sería otra fórmula que ayudaría a liberar, un poquito, la presión. Está claro que el problema es grave, muy grave.

Han integrado recientemente a la asociación de empresarios usuarios del puerto de la Savina. ¿Cómo está este sector actualmente?

Está tocado de muerte. Las empresas del puerto no ven solución. Todo empezó porque los concursos públicos [de la Autoridad Portuaria] son como son y se ha permitido que el criterio económico sea determinante. Pero al final nos hemos encontrado con que ese precio no es realista. Quiero decir que una empresa puede tener mucho dinero para optar a una concesión pero luego ese dinero lo tiene que recuperar y esto para las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en el puerto, no lo pueden asumir. No es posible que tengas que pagar por un local hasta 400.000 euros al año. Lo que ha pasado es que las empresas que llevaban allí más de 30 años se han ido o reducen su actividad. Hace unos días hablaba con Manu San Félix, al que todos conocemos por su centro de buceo, me dijo que en su caso no se va del todo pero va a reducir mucho el local y la actividad. Da mucha tristeza cuando hablas con él. Manu hacía una reflexión muy importante, decía que estamos en un momento de crisis y se refería al cambio climático. Las actuaciones que hagamos ahora marcarán el futuro y él lo ve todo muy negro. Por eso digo que la mayoría de las empresas del puerto están tocadas de muerte.

Luego está el embrollo judicial con los contenciosos entre empresas que aspiraban a la concesión de las dársenas.

Están las medidas cautelares, pero lo que no sabemos es qué va a pasar durante un año.

También está la regulación de los fondeos en s’Estany des Peix.

Nosotros en este tema como Pimef ya nos pronunciamos e hicimos lo que debíamos. Y es que las empresas que trabajaban en el puerto dijeron que estaba habiendo una proliferación de actividad no permitida por el PRUG en el Parque Natural que afecta a s’Estany.

¿Parece que el sector del taxi está contento con las licencias temporales?

En eso sí, pero no lo está en cuanto al mantenimiento de las carreteras. Consideramos que el Consell debe tener un plan de mantenimiento continuo en las carreteras y caminos más transitados. No valen los parches a principios de temporada, las cunetas son peligrosas, falta limpieza... En materia de limpieza en la temporada pasada no se dio una buena imagen de la isla.

¿Qué opinan del retraso en la adjudicación inicial de la contrata de basuras?

No entendemos cómo un servicio tan esencial se ha podido dilatar tanto en el tiempo. Es vergonzoso como está el tema de la limpieza en todas partes. El pasado año tuvimos todo el verano la montaña de posidonia en ses Illetes. Sabemos que la posidonia conserva nuestras playas, pero hay un periodo de tiempo en que se puede retirar y luego reponer y eso no se ha hecho. Debemos tratar todas nuestras playas como toca y eso se ha hecho mal.

Van a integrar también el sector de bares y ocio nocturno en la Pimef. ¿Cuál es su situación?

Esta pasada temporada ha habido muy poca oferta de ocio nocturno y la poca que había se ha visto presionada duramente por parte de la Administración, esa es la sensación que tiene este sector. Lo que quieren es sentarse con el Consell y buscar soluciones. No nos engañemos, en es Pujols toda la vida ha habido ocio nocturno, que casi no se podía caminar por las calles interiores. Está claro que un sector de los turistas que nos visitan quieren tener un sitio para tomar una copa y echar un baile. No nos hacen falta macrodiscotecas, pero poder salir a tomar algo nos gusta a todos, a los residentes y a los turistas. Se trata de sentarnos [con el Consell] y nos gustaría saber por qué este año se ha endurecido tanto la presión hacia ellos.

Otro sector pujante es el agrícola.

No es que sea un sector muy amplio pero está teniendo muchas necesidades. En la Ley Turística se habla de circularidad pero, por ejemplo, no se permite tener invernaderos o hay problemas si quieren hacer un corral o un almacén agrícola. De la balsa de riego agrícola con aguas residuales mejor ni hablemos porque a día de hoy está casi vacía y con un agua que no es de calidad. Se ha hablado de una reforma del PTI para facilitar la instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad pero no hay nada. Si nos interesa tener producto local y aplicar la circularidad se necesitan esas instalaciones. Incluso ha habido un agricultor profesional que prácticamente se ha retirado.

¿Qué espera la Pimef de esta temporada 2023?

De momento las reservas van bien, ahora que esto se vea repercutido en el resto de sectores pues no me atrevo a decirlo, teniendo en cuenta que la pasada temporada fue rara e irregular.

¿También habrá alguna cosa positiva?

Sí, en el sector comercio estamos trabajando en un proyecto para octubre y vamos a presentar un plan de embellecimiento de las zonas comerciales de la isla, pero vamos a empezar por Sant Francesc. Esto comenzó por la iniciativa de los empresarios más inquietos, que han empezado a moverse. Entonces vienen a la Pimef y aquí empezamos a trabajar, porque una cosas es detectar carencias y expresar quejas pero también debemos hacer algo. Este interés, en los seis años que llevo aquí, es cuando más lo estoy notando. Personalmente pienso que es como tiene que ser, porque muchas veces me da la sensación de que nos quejamos y quejamos... y lo dejamos todo en manos de la Administración y eso tampoco tiene sentido. Quiero recalcar, ahora que vienen elecciones, que en Pimef somos apolíticos, no nos fijamos en el color, esto lo tenemos muy claro.