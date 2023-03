Podemos prepara su lista electoral para el Consell de Formentera

Un grupo de vecinos de Formentera está asistiendo cada semana, desde hace más de un mes, a las reuniones que convoca el partido político Podemos en Sant Francesc, con el objetivo de consolidar un equipo de personas en torno a este proyecto político y trabajar en el programa para las próximas elecciones de mayo al Consell de Formentera. Eso sí, aún nadie se atreve a afirmar si conseguirán completar la lista electoral que requiere de 20 personas, incluidos los suplentes.

La coordinadora de Podemos en Ibiza y en Formentera, Viviana de Sans, explicó: «Estamos conformando equipos y avanzando en el programa electoral y seguimos reuniéndonos para ir sumando más gente y estamos muy contentos con la acogida de la gente». La asistencia media, que es variable, es de unas quince personas según detalló.

«La idea es presentarnos a las próximas elecciones al Consell [de Formentera] pero no al Parlament ya que esperamos que haya un acuerdo entre los partidos que vienen presentando una candidatura única y para evitar que ese parlamentario vaya a las derechas», explicó Viviana de Sans.

También aseguró que la candidatura que aspiran a presentar al Consell Insular estará formada por residentes en la isla: «Si llegamos a presentar lista y confío en ello, así será, estará formada por gente de Formentera».

En cambio, explicó que esta formación no tiene previsto llegar a acuerdos con EU para la candidatura insular, tal y como sí ocurre en otras islas como Ibiza: «No, lo cierto es que en principio no, ya lo valoramos en su día y no pareció que hubiera demasiado interés, por lo que en Formentera nos presentaríamos como Podemos».

En cuanto a las personas que están detrás de esta propuesta electoral Viviana de Sans no dio detalles y avanzó que en las próximas semanas se dará a conocer el equipo de personas que pondrá cara a la nueva propuesta que en caso de materializarse abrirá el abanico de la izquierda local con tres opciones: GxF, PSOE y ahora Podemos.