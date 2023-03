La Pime de Formentera: «Los empresarios están como locos buscando vivienda a sus trabajadores»

El presidente de la Asociación de empresarios hoteleros de Formentera, Juanma Costa, reconoció que esta temporada el problema de encontrar vivienda para los trabajadores «es cada vez más difícil de solucionar, en mi caso me interesa encontrar más pero no se puede a los precios que se piden», reconoce este empresario.

La misma reacción tiene la gerente de la Pimef de Formentera, Lidia Álvarez, que asegura que en el caso de los pequeños y medianos empresarios el problema se agrava para poder encontrar personal cualificado, al que se debe ofrecer vivienda para que quiera desplazarse a la isla: «Conozco un empresario que buscaba una casa para sus trabajadores y le pedían 22.000 euros por seis meses, son 3.600 euros al mes», pone como ejemplo.

Juanma Costa explica que hay establecimientos hoteleros que para poder ofrecer vivienda a sus trabajadores alquilan casas todo el año para poder tenerlas para la temporada. «La situación esta temporada puede ser peor aún que el pasado año, las plantillas van creciendo y hay más gente trabajando en la isla porque lo demandan los servicios, desde el Consell al Hospital y las escuelas, todo el mundo crece por lo que hay más demanda».

Costa reconoce que algunos hoteles y restaurantes que facilitan desde hace años vivienda a sus trabajadores ven cómo la situación se agrava: «Esto es un problema serio, o lo abordamos entre todos de forma decidida o no irá, no podemos ofrecer hoteles y restaurantes con un servicio de calidad porque no tengamos alojamiento para el personal». Reconoce que la solución es complicada y considera que se debería revisar el régimen de los llamados apartamentos o pisos turísticos.

Costa indica que finalmente «soluciones hay pero hay que tomarlas, es cierto que hay casas de alquiler cuyo uso turístico se puede cuestionar, pero son muy pocas».

Álvarez, por su parte, es igual de tajante en sus declaraciones respecto al acceso a la vivienda: «Nos enfrentamos mal a esta temporada en ese sentido, los empresarios están como locos buscando alojamiento para los trabajadores».

La fórmula que buscan estas empresas es el alquiler de casas «a precios desorbitados» y resulta que se convierte en un gasto más a computar en los balances de las empresas. «Se trata de un gasto extra dentro de la actividad, pero el asunto es que no hay vivienda, no vemos soluciones y nos falta personal», insiste Álvarez.

Recuerda que no hace muchos años los empresarios locales podían escoger a sus trabajadores, «pero ahora los buenos se van con los grupos más grandes que pueden ofrecer vivienda. Mientras, el pequeño y mediano empresario tiene cada vez más complicado encontrar personal cualificado». Álvarez recuerda que todo el sector turístico apuesta por mejorar sus servicios y la calidad de su producto: «Si el precio es desorbitado y la calidad no mejora no será bueno para nadie y es muy complicada la solución». La gerente insiste en que los que realmente están buscando alojamiento «son los empresarios, porque si no, no encuentran personal».

A pie de calle

Las redes sociales y los tablones de anuncios de los establecimientos comerciales locales dan buena cuenta de los problemas que tienen los trabajadores de servicios esenciales o del sector turístico para poder establecerse de forma fija en la isla. Los ejemplos de búsqueda de alojamiento son equiparables a los abusos de determinados caseros que literalmente triplican en verano la renta por alquilar su vivienda todo el año, amparados por la libertad de mercado. Se alquilan infraviviendas a precios que nadie pagaría o casas enteras que luego se subalquilan por camas.

Mientras, las soluciones que ha dado el Consell de Formentera, que no tiene competencias en vivienda, han consistido en ceder solares urbanos al Ibavi para que construya viviendas de protección oficial que en ninguno de los casos dan respuesta a la demanda actual. Recientemente también ha abierto una oficina de la Vivienda donde los ciudadanos pueden acudir a apuntarse como demandantes de vivienda.