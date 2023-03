«Intentar ser actriz es dar un salto ual vacío»

Carolina Valverde Mesa (Formentera, 1995) se graduó en Arte Dramático en 2018 en la Escuela Superior de Arte Dramático de les Illes Baleares (Esadib). Al poco tiempo participó en un especial de Navidad en sala Trampa (Palma). En esa época también encadenaba sesiones en teatros que se organizaban en colegios de Mallorca y en todo lo que le iba saliendo. Incluso llegó a participar en un montaje de Antígona.

Su experiencia al intentar dedicarse a la interpretación la explica «como saltar al vacío, porque la vida del artista es que este mes pago el alquiler y como, y en tres meses no lo puedo hacer porque no te contrata nadie, es todo intermitente».

Entonces se dio cuenta de que la mayor parte de sus compañeros actores se mantenían porque tenían otros trabajos: «Pensé que necesitaba estabilidad y yo, que tengo la manía de comer mínimo tres veces al día, pues ya ves» (risas).

Al ver que la profesión de actriz no le daba para vivir, siguió formándose y actualmente está acabando el grado de Educación Infantil y haciendo las prácticas, por las mañanas, en el CEIP de Sant Ferran de ses Roques, lo que compagina con el estudio por la tarde.

Mientras estaba inmersa en esa rutina, fuera del mundo de la interpretación, le llegó una oferta como actriz de doblaje que no dudó ni un segundo en aceptar. Para ella era como recuperar su vocación, aunque también reconoce que le pasa lo mismo con el magisterio, pero en este caso tenía la posibilidad de reconciliarse con su vena creativa.

Y es que Carolina Valverde pone la voz a Pep, Jep y Bep, tres pollitos de distinto carácter que son los personajes de reparto de la serie infantil ‘Uau Ka Kau’ que IB3 estrenó el pasado 4 de marzo y que emite los sábados y domingos a las 8.30 horas. La serie está cooproducida por la televisión pública balear, TV3 y Mediapro.

El pasado verano, estaba haciendo prácticas de magisterio cuando le llamó una productora para pedirle una prueba de voz para este proyecto. Reconoce que se quedó pensativa «porque no es habitual que te llamen para hacer un casting». Además, la grabación había que hacerla en Barcelona, pero al final insistieron y le pidieron que enviara la prueba grabada en el móvil.

«Al cabo de dos semanas me llamaron y me dijeron que estaba dentro, y yo encantada». Ese doblaje había que trabajarlo porque el original estaba en catalán neutro y se tenía que adaptar a la modalidad balear, «por lo que me tenía que adaptar a lo que ya estaba hecho».

De esa forma estuvo grabando unas cinco semanas hasta completar su trabajo. Recuerda que en aquellos meses estaba empleada recibiendo las llamadas del radiotaxi de Formentera, por lo que tuvo que negociar días libres para ir a grabar. «Era todo muy intenso, pero luego ya fue a mejor un capítulo detrás de otro, y así seguidos».

La serie

Carolina Valverde explica que la trama de la serie se desarrolla en un bosque encantado «con un texto muy picado y divertido, con constantes intervenciones y réplicas». Para ella, la experiencia ha sido excepcional: «Había estudiado doblaje en la carrera, pero como profesional ha sido la primera vez».

Con este trabajo también se ha dado cuenta del registro que tiene a la hora de crear voces : «Desde pequeñita me daba cuenta de que el movimiento de los labios de los actores en las películas no coincidían con lo que decían y aquello se me quedó». Ahora, los directores con los que ha trabajado aplauden su participación por la facilidad que tiene de cuadrar la voces y dar a cada personaje su personalidad vocal, fundamental en una serie de animación.

Valverde reconoce que su registro es más bien cómico: «Sí, sí, aunque también hice Antígona, una tragedia griega. Son cosas diferentes, pero me siento muy cómoda en la comedia». Otro de sus secretos son los monólogos que escribe e interpreta: «Todo lo que cuento es mi vivencia, es mi punto de vista sobre el mundo».

Ahora su deseo es «que todo el mundo vea la serie, que hagan una segunda temporada y también que me sigan llamando al teléfono, incluso aquí en Formentera. Estoy para que me aprovechen y si les gusto, pues ya saben. Esta es una oportunidad muy chula».