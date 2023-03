El Govern presenta en Formentera el plan piloto para el retorno de envases

El director general de Residuos y Educación Ambiental del Govern balear, Sebastià Sansó, presentará mañana en Formentera, a modo de demostración, el funcionamiento del Sistema de Devolución, Depósito y Retorno de envases (SDDR) que se aplicará después de la temporada turística en la isla. El proyecto está financiado con medio millón de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Además, se prevé otra línea de apoyo de la dirección general de Comercio de unos 140.000 euros para cubrir los costes que representa su implantación en los comercios adheridos.

Se trata de un plan piloto que puso en marcha la dirección general de Residuos y que se mostrará, con una sesión práctica, este viernes en la plaza de la Constitució de Sant Francesc entre las 17.30 y las 18.30 horas. El itinerario que contempla esta iniciativa está destinado a todos los colectivos ciudadanos y al público en general. Por la mañana se presentará a los representantes del Govern y del Consell de la isla.

Sebastià Sansó explicó que la práctica del viernes «permitirá replicar las acciones de la cadena de comprar, consumir y devolver el envase aplicando el nuevo sistema SDDR».

El director general indicó que aprovechando que el día siguiente, 18 de marzo, es el Día Mundial del Reciclaje, han considerado oportuno organizar la presentación en Formentera: «Hemos organizado para la tarde del viernes una demostración abierta para todo el mundo que quiera y esté interesado pueda conocer el funcionamiento» de esta iniciativa.

Detalló que instalarán una máquina de retorno delante del Consell, en Sant Francesc, y con dos comercios colaboradores «haremos una ruta para demostrar cómo funcionará esta prueba y mostraremos a través de la entidad colaboradora, Rezero, cómo funcionará este sistema».

En definitiva, se trata de que cuando uno adquiera un envase dejará un depósito de 10 céntimos de euros. Luego depositará el envase en la máquina y esta emitirá un vale de 10 céntimos que canjeará en el establecimiento. Está previsto de forma paralela la puesta en marcha de una aplicación para facilitar el ciclo de devolución y retorno mediante un código QR. También instalarán entre ocho y diez maquinas que hagan esa función en la vía pública. Se podrán depositar en las mismas los envases de bebidas en los formatos de plástico, tetrabrik y lata. Se excluirán los envases de más de tres litros y los que contengan lácteos.

Sansó reconoció que la puesta en macha de este plan piloto en Formentera no ha estado carente de dificultades, «en el sentido de que participan muchos actores y también implica la realización de muchos trámites como la orden de funcionamiento, la licitación de las máquinas necesarias y los acuerdos con el sector del comercio de Formentera para realizar la prueba piloto».

En este sentido, destacó la línea de ayudas para los comercios adheridos por parte de la dirección general de Comercio del Govern, «para cubrir los gastos que pueda generar la implantación del sistema a los establecimientos», que cifró «en unos 140.000 euros» en total.

Plazo de implantación

El director general no pudo facilitar una fecha exacta para el inicio de la prueba pero aseguró que el compromiso con el sector comercio es no poner en marcha el sistema en temporada alta: «Ya lo tenemos todo encarrilado para que una vez acabada esta temporada podamos comenzar la prueba, pero de momento no puedo dar fecha». El periodo de prueba será de un año.

Sansó recordó que el actual sistema de gestión de envases, con los contenedores de color amarillo, recupera entre un 25 y un 40% de los envases vendidos, mientras que con el SDDR se puede llegar al 90% de recuperación de estos residuos reciclables.