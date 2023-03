Un funcionario del Consell de Formentera, condenado a ocho meses por violencia de género a su subordinada

El Consell activó su protocolo específico «para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso moral, sexual o por razón de sexo», el mismo día que la trabajadora presentó la denuncia ante la Guardia Civil, pues antes lo comunicó a la institución, que al mismo tiempo puso en marcha el correspondiente acompañamiento a la víctima. Agotada la vía penal, el Consell continuó con el protocolo administrativo de prevención de acoso laboral lo que ha derivado en la apertura de un expediente disciplinario contra el funcionario que se tendrá que resolver en los próximos meses y que podría terminar en su suspensión de empleo y sueldo, según confirmaron fuentes del Consell.

La institución también ha aplicado medidas cautelares para el cumplimiento de la sentencia firme en lo que se refiere a la orden de alejamiento, por lo que la trabajadora sigue en su puesto de trabajo y el agresor hace teletrabajo desde su casa, mientras se resuelve el expediente disciplinario, con lo que está garantizado que no tengan ningún contacto en el ámbito laboral, aseguran las mismas fuentes.

La consellera insular de Recursos Humanos, Paula Ferrer, explicó: «Tenemos [el Consell] un protocolo de acoso colgado en la página web y lo hemos activado a raíz de una denuncia, una vez registrada la correspondiente comunicación del caso», por parte de la víctima.

Ferrer indicó que tras la valoración realizada por parte de los técnicos de varias áreas, Servicios Sociales y Recursos Humanos «se vio que los hechos denunciados tenían tal gravedad que iban más allá de la vía administrativa por eso se recomendó la vía penal». «Estamos con el proceso administrativo que implica la apertura de un expediente disciplinario y la aplicación de todas las medidas cautelares en relación a esa sentencia», agrega.

La responsable de Recursos Humanos asegura que «la orden de alejamiento está activada, es decir que hoy en día no trabajan juntos ni se comunican, se ha interrumpido esa relación laboral, pero las medidas cautelares pueden implementarse en función de cómo avance el correspondiente expediente abierto».

La consellera no supo dar una fecha respecto a los plazos de resolución, ya que entre otras cosas están pendientes del nombramiento del funcionario instructor por lo que las conclusiones «pueden tardar meses», indicó.

Respecto a los posibles resultados del citado expediente Ferrer admitió que pueden derivar en una sanción de suspensión de empleo y sueldo o de la suspensión de funciones: «Puede haber consecuencias, en función del análisis de la sentencia penal y de lo que resulte del trámite de audiencia y de todo el proceso». El procedimiento garantiza los pasos administrativos y «en función de toda la información que se recopile en el procedimiento, el instructor dictará una consecuencia u otra».

Carta de agradecimiento de la víctima: «Puedo ver la luz y empezar a seguir la vida sin miedo»

«Llegué un viernes a las diez de la mañana al cuartel [de la Guardia Civil] a interponer una denuncia por un tema muy delicado y difícil de abordar para mí», relata la víctima de violencia de género en una carta que ha hecho llegar a Diario de Ibiza.

«El primer contacto fue con Alexis y José y así como, poco a poco, me hablaban me hicieron creer que estaba en el sitio en el que hacía mucho tiempo debí estar». Esta mujer destaca el «trato, la paciencia y la buena labor» ante «lo difícil» de su situación. Añade que le ofrecieron atención psicológica: «Pero ellos me demostraron que eran profesionales y que estaban preparados», por lo que decidió prescindir del apoyo del especialista. «Los guardias lograron sacar, no sé de dónde, la poca fuerza que me quedaba [...]. Gracias, porque me hicieron sentir que estaban para ayudarme, tenía miedo y gracias a ellos lo estaba superando», prosigue.

A las 16 horas salió del cuartel: «Ni Alexis ni José se separaron de mí en tantas horas ni siquiera para comer». Cuando su ánimo empezó a flaquear «allí estaban los agentes Raquel y Aarón y un chico más (siento no recordar más nombres...) que con su fuerza y su entereza supieron darme consuelo en esa situación. Gracias». «La tarde del domingo 26 de febrero yo estaba en casa sin aliento por la situación. Aparecieron Raquel y Azahara, allí estaban ellas en el rellano de mi casa dándome apoyo psicológico y preocupándose por mí y mi familia», escribe. En este punto vuelve a agradecer, uno por uno, a todos los guardias que la atendieron esos días y también «al guardia que controla que se cumpla la orden de Viogen, gracias a todos, que me han tratado con tanta profesionalidad, humanidad y con tanto tacto porque han sido unos días muy difíciles para mí y para los míos».

Su carta termina con un deseo: «Ojalá las mujeres que pasen por una situación como la mía tengan la suerte de encontrarse con gente como la que he nombrado porque gracias a ellos gente como yo, en una situación tan difícil, puede ver la luz y empezar a seguir la vida sin miedo. Gracias a todos por ser tan profesionales y a la vez tan humanos».