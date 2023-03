El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha elevado a 4.853.360 euros el aval que la empresa Marina Formentera deberá depositar si desea hacer efectiva la suspensión cautelar de la adjudicación de la dársena de poniente del puerto de La Savina. Según afirmó la compañía que tiene en estos momentos la gestión, Marina la Savina, ayer en un comunicado, esta cantidad supone más del triple de la fianza fijada inicialmente por el Tribunal y responde a los argumentos de un recurso de reposición presentado por la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y Port Med SL, sociedad que gestiona las instalaciones bajo la marca comercial Marina La Savina.

El auto del TSJIB establece en la cantidad señalada la indemnización a la que Marina Formentera debería hacer frente por los perjuicios que las medidas cautelares pudieran causar a Port Med y a la APB en el caso de que su demanda principal contra la adjudicación de la dársena de poniente no fructifique.

«Meramente estimativa»

Según explicaron además, el depósito del aval exigido no significa que Marina de Formentera vaya a retomar la gestión del puerto deportivo, como ya puso de manifiesto un auto del TSJIB del pasado 6 de enero. Marina Formentera cuenta con un plazo de un mes, a contar desde el pasado 28 de febrero (fecha del último auto del TSJIB), para reunir y presentar el nuevo aval de casi cinco millones de euros. En caso de no hacerlo, la medida cautelar de suspensión no será de aplicación, según señalaron desde Port Med, que recalcó que la fianza, «a pesar de su elevada cuantía, es meramente estimativa y podría ser incluso superior al final del proceso».

Así mismo, señaló que dicha fianza «no incluye las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido Marina Formentera al no abandonar el puerto durante la pasada temporada alta, tras la resolución del concurso de la Autoridad Portuaria que adjudicó las instalaciones a Port Med SL».