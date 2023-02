El pleno del Consell de Formentera ha aprobado esta mañana por unanimidad una propuesta presentada por los conservadores de Sa Unió para desarrollar una campaña informativa destinada a toda la ciudadanía sobre las medidas de prevención y control y los efectos sobre la salud de la plaga de la procesionaria del pino, que en su forma de oruga resulta muy urticante tanto para animales como para las personas.

La iniciativa la ha defendido el portavoz de Sa Unión (coalición formada por PP, Compromís e independientes), Lorenzo Córdoba, y ha sido respaldada por el equipo de Gobierno de Gent per Formentera (GxF) y el PSOE. De hecho, el conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, Xica, ha explicado que el equipo de gobierno considera que "toda la ciudadanía tiene que saber cómo prevenir y combatir" esta plaga que desde el Govern ya han advertido de que no se puede erradircar.

En cualquier caso, el conseller ha querido matizar que la Administración insular, "no baja los brazos porque somos conscientes de que esta plaga es un problema social". "Estamos alineados en este asunto", ha respondido a Sa Unió para confirmar que, como ha sucedido a continuación, la moción ha contado con el apoyo unánime del pleno.

Reproches por la inacción en 2014, cuando aún no era plaga

El texto, además, insta al Govern a seguir aplicando las "medidas de prevenciuón y control de la población de procesionaria, tanto aéreos como terrestres".

Finalmente, el conseller de Sa Unió ha querido recordar que en el inicio de esta plaga, en 2014, con GxF y los socialistas en el gobierno insular, los técnicos de Medio Ambiente del Govern advirtieron de que era el momento de actuar para "erradicar de raíz" esta plaga, entonces limitada a una zona sin poblar de es Cap de Barbaria.

"El Govern dio libertad a los consells para decidir qué se hacía" en cada isla, y Córdoba recordó que la entonces conselleria insular de Medio Ambiente, dirigida por la también exdiputada Silvia Tur, "tomó una decisión política y no técnica" para no actuar en el sentido que aconsejaban los técnicos. "Es un ejemplo que nos tiene que servir para saber que no hay que anteponer los intereses políticos a los técnicos", ha lamentado Córdoba.