La recogida de residuos en Formentera se hará con los mismos camiones este verano

Aunque el Consell de Formentera adjudique antes de abril la contrata del servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, de playas y jardines, tal y como avanzó hace unos días el conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, los camiones seguirán siendo los mismos que se utilizan ahora, al menos durante este verano.

El motivo es que la empresa que gane el concurso, que acumula un importante retraso, no encargará la nueva flota de vehículos hasta que el Consell le adjudique el contrato de forma oficial.

El problema es que desde que piden los nuevos vehículos y se entregan, puede transcurrir como mínimo un año.

El delegado de UGT de los trabajadores del servicio de recogida de residuos en la isla, Julián Albarañez, advirtió de estos problemas y explicó que en estos momentos «estamos sobrecargados de trabajo».

Este sindicato advirtió de que convocará movilizaciones en caso de que no haya avances en la solución de los problemas que arrastra el servicio, y si no se firma el nuevo convenio para los más de 40 trabajadores que suma el servicio en los meses de verano, cuyo número se reduce en invierno. En octubre del pasado año se rompieron las negociaciones entre la plantilla y PreZero porque la empresa no quiso firmar el convenio ante la incógnita de la resolución de la nueva contrata.

El delegado de UGT se mostró optimista, en el sentido de que no cree que se llegue al extremo de convocar una huelga: «Tenemos tiempo de sobra para resolver las cuestiones que tenemos pendientes», indicó. Es más, señaló que «en breve» retomarán las conversaciones y que el Consell de Formentera está actuando de mediador. También señaló que la empresa tiene previsto realizar reparaciones en la flota de vehículos e incluso no descarta alquilar alguno para cubrir el servicio.

Albarañez lamentó que en estos momentos, «el servicio está caduco desde hace ya unos años», y que el trabajo, «ahora mismo nos está soprepasando». El sindicalista recordó que la adjudicación del actual contrato se hizo en 2007 con una duración de diez años, «es decir, que caducó en 2017 y es entonces cuando se habría tenido que sacar el nuevo concurso en tiempo y forma, como se hizo con las anteriores adjudicaciones».

Insistió en que los trabajadores «estamos sobrepasados, se nos exige cada vez más y el asunto es que hay que aumentar el servicio con más personal y más vehículos». Este sindicalista reconoció que el servicio también va escaso en jardinería y en la limpieza viaria: «Antes había una barredora que ya no existe porque los vehículos van faltando». Los camiones de recogida actuales, «están muy deteriorados; hay cuatro, más uno para el cartón y otro para el cristal».