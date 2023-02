El vicepresidente tercero del Consell de Formentera, conseller de Bienestar Social y secretario general el PSOE insular, Rafael Ramírez, será a partir de la próxima semana el nuevo senador de Ibiza y Formentera en cumplimiento del programa de su partido que distribuía los tres primeros años para la cabeza de lista, la ibicenca Patricia Abascal, y el último para el sustituto de la candidatura socialista, Rafael Ramírez.

En el fondo de esta decisión los socialistas quieren visibilizar la reivindicación histórica de que Formentera tenga un senador propio, pero que no acaba de cuajar ya que depende de la reforma del artículo 69 de la Constitución Española, que establece que Ibiza-Formentera son una agrupación de islas y por lo tanto se le asigna un único senador. Es el único caso del Estado, ya que incluso el texto constitucional reconoce esa representación en la isla de El Hierro (Canarias).

El primer senador que tuvo Formentera fue Isidor Torres (Coalició d’Organitzacions Progressistes), entre el 1 de julio de 1999 y el 18 enero de 2000, en sustitución de Pilar Costa, un cargo que compatibilizó con la alcaldía del entonces Ayuntamiento de Formentera.

El nuevo senador

Rafael Ramírez se extrañó de que Patricia Abascal, en declaraciones a Radio Ibiza Ser, avanzara que el PSIB había decidido aplicar la excepción de su reglamento interno que impide compatibilizar dos cargos públicos, pero finalmente el PSIB había dado el visto bueno. Por tanto, Ramírez podrá seguir siendo vicepresidente del Consell de Formentera y senador por lo que queda de legislatura.

Sin embargo, aseguró a Diario de Ibiza que no tiene aún conocimiento oficial: «El PSIB-PSOE me comentó que conocería la fecha esta semana, pero no sé nada más».

Respecto a que asuma dos cargos, como senador y conseller insular, con la excepción que le ha aplicado su partido, manifestó: «Estamos a tres meses de las elecciones [locales y autonómicas] y hay proyectos como la residencia de mayores o la apertura de la oficina del Ibavi y cosas que quedan por cerrar, meter un conseller nuevo crearía más perjuicios a la institución que beneficios».

El escaño en la Cámara Alta es para un año y su cargo de conseller acaba en mayo, por lo que al ser preguntado si repetirá en la lista socialista local, indicó: «Iremos viendo... hasta el final no se puede decir nada».

En cambio Patricia Abascal, en sus declaraciones a la citada emisora, aseguró que había defendido ante su partido la necesidad de que el cargo de senador sea en exclusiva por la carga de trabajo que implica. Consideró que para su sustituto será difícil desempeñar los dos cargos: «Yo lo veo complicado, pero confío en que Ramírez pueda hacerlo».

Aunque Ramírez aún no tiene fecha para el relevo oficial, insistió que la idea es dejar claro que Formentera se merece un senador propio: «El hecho de cumplir este pacto es reivindicar que tenemos derecho a que Formentera tenga representación en la Cámara Alta y no renunciaremos a eso».