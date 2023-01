El temporal deja las tiendas de Formentera sin productos frescos durante tres días

Los comercios de alimentación de Formentera han estado tres días sin recibir productos frescos como frutas, verduras, lácteos, huevos, embutidos y carne. De tal forma que las estanterías de los supermercados abiertos en esta época del año estaban vacías de estos productos.

El motivo es el temporal de viento del noroeste que azota estos días las Pitiusas y que ha impedido que los barcos mixtos de carga y pasaje, que operan en esta época del año en la línea entre las Pitiusas, pudieran cubrir los enlaces programados.

Ayer por la mañana, los vecinos de Formentera que buscaban esos productos en su establecimiento habitual lo tuvieron difícil. En esas secciones, los mostradores estaban vacíos y en el caso del supermercado Eroski de Sant Francesc, había un cartel en las estanterías en el que se podía leer: ‘Por motivos meteorológicos, hoy no recibiremos mercancías. Disculpen las molestias’.

La llegada de mercancías

La esperanza era que los ferris ‘Posidonia’ y ‘Nixe’, ambos de la compañía Baleària, zarparan en algún momento de la jornada. Finalmente, el ‘Nixe’ lo hizo desde Ibiza a las 15 horas para regresar una hora más tarde desde la Savina. Mientras, el ‘Posidonia’, con más capacidad, salía a las 15.15 horas para llegar a Formentera una hora y cuarto más tarde y descargar rápidamente los camiones de mercancías para volver a Ibiza a las 18.30 horas.

Esos trayectos fueron fundamentales para poder rellenar las estanterías vacías de la mayoría de lo comercios de alimentación de la isla, que no se abastecían desde el lunes al mediodía.

Uno de los empresarios del sector, Joan Mayans, miembro de la Pime local, lamentó la falta de productos que durante tres días han sufrido los clientes: «Hemos tenido desabastecimiento en productos frescos y esta mañana [por ayer] a primera hora pensaba que el barco iba a salir. Pero no, lo han retrasado».

Finalmente, el ‘Posidonia’ llegó a la Savina a primera hora de la tarde de ayer. Mayans, que estaba esperando en el muelle, relató: «Ha amarrado en un momento e incluso no se ha retrasado. A mí lo que me parece es que [las navieras] tienen que tener en cuenta que están jugando con la alimentación».

Añadió que en el caso de los establecimientos que trabajan con carne fresca no envasada, «el último día en recibir carne fue el jueves [12 de enero], ya que estos productos se reciben solo los martes y jueves, pero llevamos una semana sin recibir».

Mayans señaló que es el capitán del barco el que decide zarpan o no, «porque el puerto ha estado abierto y no han salido porque el capitán o la naviera han creído que no era conveniente; pero por lo que yo sé, el que toma la decisión es el capitán».

También advirtió de que estos episodios de desabastecimiento de productos frescos «se van a repetir, estoy convencido. Llevo años en el sector pero no recuerdo haber estado tres días seguidos sin recibir nada, dos sí, pero tres nunca. En esta ocasión ha sido desde el pasado lunes por la tarde hasta esta tarde [por ayer]».