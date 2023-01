Javier González Granado: «En la notaría surge lo mejor y lo peor de las personas»

«Ha sido un recorrido profesional y vital inolvidable del que me llevo más de lo que dejo». Así comenzaba su despedida en sus redes sociales el notario Javier González Granado para continuar: «Quiero dejar constancia expresa de mi agradecimiento al Consell Insular y a todos mis vecinos y de mi petición de perdón por si a alguien he fallado en estos años». El ya exnotario de Formentera se traslada a trabajar a Ibiza, compartiendo despacho con la notaria María Eugenia Roa Nonide, con la que se ha asociado. Pero en su despedida subraya: «En lo personal os recuerdo a todos que se va el notario pero vuestro amigo y vecino queda, en la Mola, para lo que necesitéis».

¿Es la misma persona que cuando llegó hace más de 20 años?

No, seguro que no, ni en lo personal ni profesionalmente. Desde este punto de vista era mucho más inexperto y en lo personal... bueno, veinte años no pasan en balde para nadie.

¿Mantiene la ilusión?

Eso sí, además sin ninguna duda en los dos aspectos. Incluso tengo más ilusión ahora en lo profesional que cuando llegué. Piense que llegué con muy poca experiencia, estuve un año en Tarragona, otro año por Albacete y ese era mi bagaje, es decir que prácticamente no conocía la profesión. Realmente he aprendido a ser notario en Formentera.

Desde su perspectiva, ¿cómo era Formentera hace dos décadas en comparación con ahora?

En lo profesional ha aumentado muchísimo la complejidad de los documentos, por cuestión de normativas y por el hecho de que el Consell Insular haya asumido directamente todas las competencias en urbanismo, ha aumentado mucho más el rigor en la documentación o en la formalización de negocios que, finalmente, es en lo que se traduce nuestro trabajo en la notaría. Ha cambiado también mucho el perfil de los compradores. Antes solo se hablaba de compradores y ahora solo se habla de inversores o de empresas inversoras, cuando yo llegué eso no existía.

¿Por qué piensa que se ha producido este fenómeno que afecta al modelo económico?

La explicación excede de mi ámbito profesional. Hay que buscar una explicación mucho más amplia en lo local, sociológica y económica, pero en lo global también. Son muchas las razones que pueden llevar a ese cambio del tipo de negocios que se formalizan. Pero al final se reduce al valor que tiene Formentera como objeto de inversión.

¿En qué se sostiene ese valor?

Las razones las conocemos y las ignoramos todos por igual y no son, ni mucho menos, estrictamente jurídicas. No es una isla en la que sea más fácil invertir, al contrario, tampoco es fácil edificar. Es decir, el que compra o el que invierte aquí, lo hace salvando muchos obstáculos. Si quieres una licencia, sabes que tienes años por delante y la gente no se echa para atrás, entonces algo debe haber...

¿Por qué ha decidido cambiar su lugar de trabajo por Ibiza?

Ha sido una decisión meditada. Las islas, desde el punto de vista notarial, tienen muy poca movilidad. Los notarios que trabajan aquí están contentos y es difícil que quede alguna plaza vacante. Por lo que las posibilidades de cambio de plaza en Balears y concretamente en Ibiza, son muy limitadas. Como consecuencia de la jubilación de una compañera, Nieves Torres, se abrió esta posibilidad que quizá sea única en los próximos quince o veinte años.

Perdone mi ignorancia, ¿pero hay categorías para los notarios, de primera, de segunda...?

Sí, hay notarías de tercera, de segunda y de primera, depende fundamentalmente de la población. Y aquí se da esta cuestión que son islas con muy poca movilidad, la calidad de vida y las condiciones hacen que un notario que se establezca aquí es fácil que se jubile en las islas. Por población la notaría de Formentera es de tercera y las de Ibiza son de segunda. Pero las funciones son las mismas.

¿Se le ha quedado pequeña la isla?

No, no se trata de eso. Evidentemente es un cambio profesional que, como ya he dicho, lo tenía que hacer ahora o arriesgarme a no hacerlo.

Con la imagen que tenemos de los notarios, usted parece que se sale de lo común. Le gusta correr, escribe novelas, textos jurídicos y le interesa la inteligencia artificial.

Al final somos muchos los que por una razón u otra nos salimos de lo común. Fíjese, hace año y medio hubo una campaña del Consejo Nacional del Notariado sobre notarios que dan la nota y había perfiles absolutamente distintos y llamativos. Teníamos cantantes de ópera, fotógrafos, magos, escritores, alguna a las puertas del Premio Planeta. Por lo que la atipicidad no es tanta. Una cosa es lo típico y otra es el tópico y es cierto que hay determinadas profesiones, en la suya también, que responden a tópicos y estereotipos y que quizá no tengan hoy mucho de acertado. Es posible que arrastremos una imagen del típico hombre serio con muebles castellanos detrás y eso no se corresponde en absoluto a la imagen y al sentir del notariado.

Recuerdo que en 2013, por estas mismas fechas, anunció que en las hipotecas que se firmaran en su notaría de Formentera, añadiría una cláusula advirtiendo de los intereses de demora abusivos del momento. ¿Esa decisión, tuvo sus consecuencias?

Fíjese, eso hoy no sería noticia. Aquello me lo tomé como una cuestión más con la que me tuve que enfrentar, hay que ver lo que vino después. Hablábamos de los intereses de demora, luego vinieron las cláusulas suelo, después se puso en entredicho el euribor. No sé realmente por qué fue especialmente llamativo.

Pero fue el primer notario del país en añadir esa cláusula.

Realmente era una cláusula de advertencia al consumidor para que supiese lo que estaba firmando. Hoy, la ley nos obliga a hacer eso precisamente y no es tan extraño que nos obligue de forma expresa a que el consumidor, ante la firma de un préstamo hipotecario, se entreviste con el notario sin presencia del banco. De manera que el notario le puede explicar con tranquilidad y con calma todos los detalles. Yo no le di demasiada importancia, era evidente, y tres meses después cayó por su propio peso. Hoy la ley dice que los intereses de demora no pueden exceder del tres por ciento, en aquellos momentos estaban al 18 y al 25 por ciento, parece que haya pasado un siglo y no ha pasado nada de tiempo,solo diez años.

¿Me puede contar lo que más le ha llamado la atención trabajando de notario?

Caray, aquí sí que me pilla. Cada familia es un mundo, hay historias que a veces se apartan de lo jurídico... que prefiero escribir en ficción porque la realidad la supera, sin ninguna duda. Nosotros, al final, hacemos de confesores de la sociedad y acabas teniendo conocimiento de cuestiones que finalmente no tienen ninguna trascendencia jurídica y que luego no quedan reflejadas en ningún documento.

Desde su trabajo puede analizar la sociedad local. ¿Desde su punto de vista cómo es?

Muy variada y a la vez muy compleja, pero por la propia población que tiene. Es decir que te encuentras gente establecida aquí de todas partes, unos vienen de Suiza y otros de Santa María del Campo Rus, es un ejemplo. El hecho de que lleven viviendo aquí más de 20 años no imprime carácter hasta el punto de borrar esos orígenes, aunque todos seamos de aquí, de Formentera. Luego, si generalizamos caemos en tópicos, como decía antes, y aquí te puedes encontrar absolutamente de todo. Que te sorprenda una persona que tenía un carácter serio o egoísta y luego se implica en determinadas cosas y ni siquiera quiere que transcienda lo que ha hecho, por ejemplo. También te sorprendes con gente con la que esperarías un espíritu más solidario, pero cuando llega la hora de la verdad y sin que tampoco trascienda te encuentras con que lo suyo es suyo. No sé, me vienen a la cabeza los casos de discusiones por herencia. En las mesas de las notarías surge lo mejor y lo peor de las personas.

Hablaba antes de inversores, ¿se están comprando muchos terrenos en Formentera?

Esto lo hemos hablado en alguna ocasión y coincidió con la pandemia si no recuerdo mal. Eso supuso subir un escalón de nivel, tanto en lo cuantitativo, los precios, como en lo cualitativo, en cuanto al perfil de persona que viene a comprar o a invertir. De hecho hay ejecutivos de empresas y familias que han optado por el teletrabajo y por vivir en Formentera la mayor parte del año. Luego está la singularidad de Formentera, que siempre ha atraído mucho interés económico y últimamente más.

En este tiempo también ha editado varios libros, ¿qué valor le da a la escritura, a la literatura? ¿Es un divertimento o una válvula de escape?

Es más que un divertimento, forma parte de mí. Me ocupa mucho tiempo y mucho espacio mental. Me sirve de desconexión para el trabajo. Igual es una profesión frustrada, pero le aseguro que es más que un divertimento.

¿Sigue escribiendo?

Dependiendo del tiempo que me dejen las ocupaciones laborales y familiares. Sí, escribo habitualmente.

¿Qué proyecto tiene entre manos?

Estoy acabando una novela, a ver si en 2023 puede estar lista.

¿Tiene título?

Tiene título, pero todavía no se puede hacer público. La portada está encargada y casi acabada y no sé si me autoeditaré porque el problema realmente es la distribución. Yo con lo que distribuyo aquí en Formentera y un poco en Ibiza me doy por satisfecho.

Luego está su interés por la inteligencia artificial con la publicación de su tesis de fin de máster, hace cuatro años.

Sí, esto ha cambiado mucho, desde entonces, de no existir literatura a ser uno de los temas sobre los que más artículos y documentos se publican. La inteligencia artificial es uno de los puntos cruciales del Derecho para los próximos años.