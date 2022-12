Formentera sigue reclamando un senador propio 44 años después de la aprobación de la Constitución

El acto institucional para celebrar el 44 aniversario del referéndum que aprobó la actual Constitución española fue breve y sobrio en Formentera. Lo único que motivó a los asistentes fue la actuación de Xumeu Joan, profesor del aula de música tradicioanal, y de uno de sus alumnos, Hugo Escandell, que con pocos año demostró su habilidad con las castañuelas interpretando la calera y la llarga, que logró emocionar a los pocos asistentes. Entre ellos, una representación de los consellers de todos partidos políticos, el jefe de la Policía Local y algún representantes de asociaciones vecinales.

El discurso de la presidenta, Ana Juan, siguió la línea habitual en la defensa del sistema democrático y no se olvidó de pedir una modificación del texto constitucional para que Formentera sea considerada como una isla y no como una agrupación junto a Ibiza, lo que hace que su representación en el Senado sea compartida con la isla vecina. Es el único caso de territorio insular que no cuenta con un senador propio.

Ana Juan comenzó su intervención recordando que «la convivencia democrática es fundamental para seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida y los derechos de nuestros residentes» y recordó como ejemplo «la conciencia cívica» de la generación de políticos que redactó la Carta Magna.

Señaló que «en una época como la que nos ha tocado vivir, marcada por la pandemia y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, es fundamental la unión democrática, con gobiernos que se vuelquen en la protección de sus ciudadanos para reforzar ese escudo social que salvaguarde todos los derechos que recoge nuestra Constitución».

Recordó que tanto los presupuestos de la Comunitat Autònoma para 2023, «que prevén un crecimiento del 57% para nuestra isla», como los que presentará el Consell en los próximos días, «están encaminados a las políticas sociales y medioambientales, la economía circular, la protección de nuestro patrimonio y la sostenibilidad social porque éste es nuestro objetivo y ésta es nuestra demanda: trabajar para mejorar la calidad de vida y los derechos de nuestros residentes».

Estamos consiguiendo que se nos escuche, que Formentera tome sus propias decisiones

En su intervención, añadió: «Estamos consiguiendo que se nos escuche, que Formentera tome sus propias decisiones y que como administración local y más cercana a la ciudadanía actúe por el bien y la mejora de nuestros vecinos».

Ana Juan, incidió en que «la Constitución española debe adaptarse a las nuevas realidades» y «desde Formentera seguimos defendiendo un senador propio para la isla como figura que canalice las acciones y decisiones que afectan a Formentera».

La sobriedad se hizo evidente cuando al finalizar no hubo ni aperitivo ni convite. Lo asistentes optaron por un aperitivo en las cercanas casetas de Nadal.