El partido Gent per Formentera (GxF) cerró filas ayer en torno a los políticos de la formación, Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell, que han sido absueltos por la Audiencia Provincial del delito de prevaricación y falsedad de los que les acusaba el empresario Leo Stöber, propietario del complejo turístico de Punta Prima.

La rueda de prensa se celebró en la sede de Sant Ferran de este partido y contó con la presencia de una treintena de militantes y simpatizantes, que aplaudieron en varias ocasiones a sus compañeros.

La secretaria general de GxF, Sonia Cardona, cuya acusación fue retirada, junto a la de Pep Mayans, por Stöber, leyó un comunicado en el que recordó el «largo camino, que ya dura once años», en los que esta formación ha sentido «el apoyo de la gente de nuestra isla, el apoyo de la militancia y de los simpatizantes».

Por otro lado, la nota lanza un reproche al resto de formaciones políticas: «Lamentamos que haya sido aprovechado este procedimiento judicial para la lucha política en nuestra contra por parte del resto de formaciones políticas de la isla, unos con sus injustas acusaciones y otros cómplices con sus silencios».

Cardona, en tono firme, añadió: «Esta política interesada, desleal y corta de miras no ha hecho más que debilitar a las instituciones y abonan el descrédito político». En esa línea, aprovechó para «animar a otros políticos, que se puedan encontrar en una situación similar a la que han sufrido nuestros compañeros, a no desfallecer y no dejarse coaccionar en su defensa del interés general, principio que debe regir como pilar fundamental de la democracia en todas las actuaciones políticas. Nosotros, si llegara el caso, los apoyaríamos», aseguró la secretaria general.

Respecto al análisis que realizan de la sentencia, GxF la califica de «clara, rigurosa y explícita». Destacan que, por una parte, el dictamen del tribunal explicita que «no hay ningún indicio de delito ni se ha actuado de manera caprichosa o arbitraria por parte de los acusados», ahora absueltos. Consideran que todas las actuaciones de los políticos que se sentaron en el banquillo «se corresponden con una estricta aplicación de la normativa medioambiental que afecta a la zona de Punta Prima», ya que se trata de un espacio protegido incluido en la zona periférica del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

GxF también destaca cómo deja la sentencia a la acusación, en este caso a Leo Stöber, «condenado a asumir las costas del proceso, atendiendo a que el tribunal considera que el comportamiento (...) resulta perturbador e injustificado». Es más, destacan una parte literal de la sentencia que señala: «La conducta procesal esgrimida por la acusación destila una disposición perturbadora de las pretensiones acusatorias carente de justificación que ha provocado un grave y prolongado perjuicio para los acusados».

Por su parte ,el ex presidente Jaume Ferrer avanzó que «está a disposición de su partido» de cara a la próxima convocatoria electoral, y que serán finalmente los militantes los que definan el proyecto que quieren defender en las elecciones locales y autonómicas de 2023.