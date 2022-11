Los enfermos renales de Formentera ya no tienen que viajar a Ibiza

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, destacó que el día de ayer era especial por dos razones. La primera, porque era la primera vez en más de 10 años que los enfermos renales de la isla no tenían que desplazarse en barca a Ibiza para recibir el tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Can Misses. La segunda hacía referencia a las malas condiciones meteorológicas y al mal estado del mar, que se mantendrá hasta mañana miércoles. Un temporal que no tienen ya que sufrir estos enfermos.

Ana Juan puso el ejemplo del mal tiempo ante la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que entendiera la necesidad de la puesta en marcha de este servicio. Esa situación en el mar, habitual en esta época del año, hubiera obligado a los enfermos de la isla a realizar un viaje poco agradable, como la presidenta balear y quienes la acompañaban para la ocasión pudieron comprobar. Ayer, tras varios años de lucha por parte de los enfermos renales de Formentera, empezó a funcionar el servicio de hemodiálisis. En un ala del edificio del Hospital de Formentera se ha creado un Hospital de Día que dispensa ahora tratamientos de hemodiálisis a tres pacientes residentes. El nuevo servicio del Hospital de Día, ubicado en un espacio de 50 metros cuadrados, se ha puesto en funcionamiento con cuatro puestos de hemodiálisis y una nueva planta de aguas, fundamental para asegurar este tratamiento. 600.000 euros de inversión El Servicio de Salud ha realizado una inversión de cerca de 600.000 euros para poner en marcha este servicio, de los que 400.000 son para la dotación técnica y cerca de 200.000 euros para la contratación de personal. El Área de Salud de Ibiza y Formentera amplió la plantilla médica del Servicio de Nefrología con la contratación de un quinto nefrólogo, lo que permitió al servicio desplazar a uno de los especialistas a Formentera para llevar a cabo los tratamientos de hemodiálisis. De esta forma, los pacientes de Formentera no tendrán que desplazarse al Hospital Can Misses para recibir el tratamiento de hemodiálisis, lo que supone evitar cerca de un millar de traslados al año.