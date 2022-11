Stöber retira la acusación contra Sonia Cardona y Pep Mayans en el caso Punta Prima en Formentera

La acusación particular del caso Punta Prima, ejercida por la empresa Sunway, propiedad de Leo Stöber, retiró ayer la acusación de prevaricación y falsedad (entre otras) contra dos de los cuatro políticos de GxF que aprobaron las Normas Subsidiarias en 2010, Sonia Cardona y Pep Mayans. En cambio, mantiene los cargos contra el expresidente del Consell, Jaume Ferrer y contra el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, único que mantiene un cargo público o sigue en política.

El juicio se reanudó ayer en la sección primera de la Audiencia Provincial de Balears tras ser aplazado en noviembre de hace un año por la baja de un miembro del tribunal. Durante la mañana se procedió a la declaración de tres testigos para completar las pruebas. Pero la sorpresa la dio el abogado de la acusación particular, Pedro Horrach, que comunicó que retiraba la acusación contra Cardona y Mayans.

Leo Stöber explicó a Diario de Ibiza que había tomado la decisión de retirar la acusación contra estos dos ex consellers porque «llegados a este punto y revisando todas las pruebas que se han practicado, hemos llegado a la conclusión de que no podemos sostener la acusación contra estas dos personas y hemos renunciado a continuar acusándolos porque consideramos que es lo correcto».

El empresario, que lleva con este pleito desde 2012, cuando interpuso la querella, añadió que respecto a Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell, «vamos a mantener la acusación en todos sus términos, lo único que cambia es el número de personas a las que acusamos».

Los delitos concretos de la acusación particular (la Fiscalía no ve delito, por lo que pide la libre absolución) son de «prevaricación, falsedad, desobediencia a los tribunales e infidelidad de custodia de documento público». Este último se basa, según explicó Stöber, en que el entonces alcalde, sin citarlo, del Ayuntamiento (no había Consell) firmó un documento para agilizar la urbanizar la zona a cambio de la construcción de un vial, «pero ese convenio desaparece de los archivos».

El caso Punta Prima se remonta a los años ochenta, pero no fue hasta la aprobación de las Normas Subsidiarias de 2010, actual PTI, cuando el empresario empezó a denunciar por varias vías al Consell de la isla. El motivo principal que aduce es que la normativa urbanística aprobada por el entonces equipo de gobierno de GXF-PSOE determinó que terrenos de su propiedad se declaraban «‘espacios libres públicos’, de cesión gratuita al Consell y por lo tanto no edificables».

Stöber añade que los ex consellers a los que ahora acusa «retrasaron de forma intencionada y con ánimo de perjudicar los intereses de la querellante, la aprobación definitiva del PERI de Punta Prima, mediante la no publicación del informe preceptivo de impacto ambiental».

Los acusados

Los acusados, por su parte, siempre han sostenido su inocencia en el convencimiento de que actuaron dentro de la ley, y consideran que este juicio se ha convertido en «una persecución política» que dura ya más de 10 años.

Sonia Cardona, recientemente nombrada secretaria general de GxF, y que ejerce de portavoz del grupo de los acusados, no escondió ayer su sorpresa, ya que no se esperaban la retirada de la acusación contra ella y Pep Mayans: «Se ha levantado el abogado de la acusación para anunciar que retiraba la acusación contra nosotros dos. Entonces, la presidenta nos ha pedido que abandonáramos el banquillo de los acusados, ya que como la Fiscalía no ha presentado acusación, estábamos libres de cargos».

Cardona explicó lo que sintió en ese momento: «No sé, te están acusando durante casi once años y de repente te levantan del banquillo y te mandan a una fila del público».

Cardona opinó que la situación por la que han pasado en la última década en relación a este caso ha sido «muy injusta y no entendemos cómo hemos podido llegar hasta aquí. Es una persecución política con una intencionalidad clara de marcar cuáles debían ser las políticas territoriales de GxF, y nos ha llevado a tener que arrastramos por los juzgados durante casi once años, poniendo nuestro nombre y nuestro trabajo en entredicho. Y ahora así, como sin motivo aparente, de la misma forma que has entrado, sales» de esta causa.

Su deseo es que este proceso acabe cuanto antes, «sobre todo para mis compañeros, no se pueden utilizar las instituciones para perseguir. De todas formas, la pena de banquillo que él [Stöber] quería la ha conseguido», refiriéndose al alcance que este caso ha tenido en los medios de comunicación con el consiguiente desgaste público para los acusados.

Hoy, el juicio del caso Punta Prima quedará visto para sentencia después de que la abogada de la defensa de Jaume Ferrer y de Bartomeu Escandell, Ascensión Joaniquet, presente sus conclusiones y el letrado de Stöber, Pedro Horrach, haga lo propio.