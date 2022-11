Lorenzo Córdoba es partidario de repetir la coalición de Sa Unió en Formentera para las elecciones de 2023

Lorenzo Córdoba, que lidera la coalición de Sa Unió formada por PP, Compromís e independientes, como él mismo, es partidario de repetir la misma fórmula en las próximas elecciones locales de 2023. No obstante, señala que es una decisión que no le corresponde tomar a él sino a los dos partidos que comparten la marca Sa Unió. Personalmente no descarta volver a encabezar la propuesta de centroderecha de Formentera, actualmente en la oposición, y que fue la segunda formación más votada, a muy pocos votos de GxF, en las pasadas elecciones de 2019.

«En las próximas semanas tenemos que definir todo esto», reconoce, para luego plantear que ahora los partidos que forman la coalición tienen que volver a valorar internamente «si les va bien repetir la coalición o si prefieren presentarse por separado y una vez decidido esto se decidirán los candidatos», afirma. Al ser preguntado si personalmente está dispuesto a seguir en política, liderando la opción de centroderecha, manifiesta: «Es una responsabilidad, pero cuando ves que la gente te lo agradece y responde, esa responsabilidad se hace mayor». El portavoz de Sa Unió, en un alarde de sinceridad, admite que lo primero que se tiene que saber «es si Sa Unió sigue o no» como coalición política en la isla. Tampoco esconde sus ganas de seguir al frente de esta propuesta. «Otra cosa es que sea yo el candidato o no lo sea, tampoco lo puedo decidir». Córdoba insiste en que depende de dos partidos que tienen «inscrito el nombre de Sa Unió y serán ellos los que decidan qué candidato es mejor». «Me mojo, si seguimos como Sa Unió, que es la fórmula que yo propuse hace tres años y pico, creo que podríamos trabajar mejor, lograr mejores resultados y es lo que yo querría. A partir de aquí, la decisión está en manos del PP y de Compromís y no es mía», prosigue. También recuerda las bajas de los miembros independientes que hubo dentro de la formación a lo largo de la legislatura : «Victoria Verdera y luego Óscar Portas, que estuvo en el GIF, pero que ahora no milita en ningún partido». Córdoba plantea repetir la misma fórmula que en 2019, con una lista electoral formada por PP, Compromís e independientes, «cada uno con el 33 por ciento de presencia y alternando puestos» en la lista. «Eso es lo que me gustaría», recalca. En el caso de que los partidos de la coalición decidan que se presentan por separado, señala: «Ante eso poco puedo decir, me quedaría en la calle porque no estoy afiliado a ningún partido». Córdoba deja clara su disposición a seguir en Sa Unió «con los posibles cambios que pueda haber». «Me ha gustado y me gustaría seguir, siempre que coincida con lo que yo crea», concluye .