Los agricultores de Formentera piden reformar el PTI para activar el sector

El presidente de la Cooperativa del Campo de Formentera, Marcos Ribas, aprovechó ayer la reunión de celebrada por la Unión de Cooperarivas Agrarias en la isla para plantear al Consell la necesidad de modificar el Plan Territorial Insular (PTI) en lo que afecta a las instalaciones que requieren los proyectos agrarios actualmente en marcha.

Marcos Ribas indicó a Diario de Ibiza que «ha llegado el momento de trazar líneas ya que Formentera en este sector está un poco parada», por lo que consideró que se deben plantear una serie de objetivos en esta materia.

El presidente de la Cooperativa manifestó al respecto: «Tenemos bastantes carencias a nivel de ayudas y de instalaciones». En este punto es cuando se refirió al ordenamiento turístico de la isla: «Tenemos un PTI que ya hemos pedido que se reforme para poder tener las instalaciones que necesitan los campesinos». Ribas indicó que actualmente cualquier proyecto agrario que precise de instalaciones propias de la actividad tiene que pasar por Urbanismo, «y eso ya lo retrasa todo».

Y recordó: «Vivimos del turismo y esto es una cadena. Hay un acuerdo con los hoteleros para que consuman productos de aquí pero si no los tenemos será complicado. Es lo que llamamos economía circular, pero si no tenemos producto no podremos abastecer» a los hoteleros, insistió.

El portavoz del sector aseguró que en estos momentos debe haber en Formentera unos cinco proyectos con agricultores profesionales que se dedican en exclusiva y «tienen muchas necesidades».

La presidenta del Consell, Ana Juan, y el conseller de Medio Rural, Josep Marí, se reunieron con la presidenta de la Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (Ucabal), Jerónima Bonafé, y la directora gerente, Xisca Parets. Al encuentro también asistieron miembros del Consell Rector de Ucabal y representantes de todas las islas, entre ellos el presidente de la Cooperativa del Campo de Formentera, Marcos Ribas.

Ana Juan agradeció a los asistentes que eligieran la isla para celebrar el Consell Rector de Balears, un encuentro que tuvo lugar anoche y en el que se puso en común la situación del sector y sus expectativas de futuro.

Por su parte, el conseller de Medio Rural, Josep Marí, explicó que el encuentro ha servido para poner en común el trabajo realizado el día anterior y «plantear las expectativas de futuro».

«Ayudar al sector primario»

Añadió que el compromiso del Consell es «trabajar para ayudar al sector primario» y se comprometió a afrontar la gran subida de precios de las materias primas con las que trabajan, así como a «facilitar la creación de las infraestructuras agrarias necesarias».

En este sentido, el conseller recogió el testigo lanzado por el presidente de la Cooperativa del Campo para recordar que existe un acuerdo de pleno para modificar el PTI y facilitar la construcción de este tipo de infraestructuras.

En cualquier caso, el sector agrario se mostró ayer muy activo en esta reunión. Entre otras cosas, avanzó en los proyectos profesionales agrarios que ya se han iniciado en la isla de Formentera y que precisan de facilidades por parte de las administraciones para poder desarrollarse.