La Fiscalía acusa de prevaricación al ex presidente del Consell de Formentera y a la ex consellera de Medio Ambiente Jaume Ferrer y Silvia Tur se enfrentan a una pena de 12 años de inhabilitación para cargo público. La acusación particular amplia el delito a Sonia Cardona e Isidor Torres