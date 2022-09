Majoral lleva «la esencia de Formentera» al Museu del Disseny de Barcelona

Enric Majoral (Sabadell, 1949) se mostraba contento, satisfecho y sorprendido tras la inauguración, el pasado jueves, de su exposición que se puede ver hasta el 27 de noviembre en el Museu del Disseny de Barcelona/ Disseny Hub, titulada ‘La joia expandida’ y comisariada por Maia Creus.

La muestra es el resultado del trabajo de toda una vida que comenzó en Formentera en 1974 como artesano y que con el paso del tiempo se convirtió en un proyecto vital en el que tiene mucho que ver su mujer, Dolors Ballesters, y más tarde sus hijos Roc y Sabina, que forman parte de la empresa familiar.

Enric Majoral comentó: «Es un reconocimiento de la ciudad de Barcelona, que no deja de ser mi ciudad, y me siento muy bien teniendo en cuenta que el museo del disseny no hace una exposición de cualquiera, y de joyeros se han hecho muy pocas, otro y yo». Sigue relatando que la inauguración fue un éxito, a la que asistió el concejal de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, Jordi Martí Grau, y alrededor de 200 personas.

Trayectoria

Majoral se inició en el oficio de joyero en 1974 de modo autodidacta. Su estrecha relación con Formentera ha marcado sus creaciones que él mismo reconoce se basan en «la esencia de Formentera». De esta forma la isla es una referencia constante en la exposición.

El ahora joyero ha sido un autodidacta que fue aprendiendo de todo lo que le rodeaba. Desde los oficios tradicionales y las formas arcaicas hasta el universo del arte y del diseño, utilizando los materiales de la joyería por excelencia, el oro y la plata, llenos de simbolismo y múltiples significados.

Miembro del Foment de les Artistes y del Disseny (FAD), fue presidente de orfebres de esta asociación de 1992 a 1997. En 2007 recibió el Premio Nacional de Artesanía del Ministerio de Industria y el Consell de Formentera le nombró hijo adoptivo en 2014.

Esta exposición presenta la trayectoria del joyero y se desarrolla como un itinerario vital y creativo que, a lo largo de 45 años, pone en relación su actividad y la Formentera de los años setenta que entonces era un paradigma todavía de la cultura preurbana.

A través de las diferentes secciones de la muestra, se pone de manifiesto cómo la escuela de Enric Majoral parte de la naturaleza y cómo su aprendizaje y trabajo diario se desprende de la observación y contemplación del mundo que le rodea.

El texto de presentación de la exposición destaca: «Visto desde hoy, podemos decir que Enric Majoral es una figura compleja y avanzada a su tiempo con un lenguaje singular que es fuente de inspiración para las nuevas generaciones de joyeros». «Sus creaciones, lejos de seguir los modelos establecidos, han ampliado el universo de la joya abriendo una nueva narración para la historia de la joyería del siglo XXI, en la vez que ha expandido y diversificado al público».

La exposición reúne 159 piezas de Enric Majoral distribuidas en ocho vitrinas que explican la evolución vital de ese autor singular y sus etapas creativas. Lejos del orden cronológico, se pone el énfasis en los elementos fundamentales que ayudan a comprender su lenguaje y estilo únicos. De esta forma las piezas se muestran en ocho espacios titulados: ‘Formentera casa–taller’, ‘La joya talismán’, ‘Poéticas del espacio’, ‘Joyas contenedor’, ‘Joya orgánica’, ‘Joyas de arena’, ‘La mano, la herramienta, la materia’, ‘Dar nombre a la joya’ y ‘El Aguador’.

Con motivo de la exposición se organiza una mesa redonda, el 29 de septiembre a las 18.30 horas, para hablar de la trayectoria profesional de Majoral y de su itinerario creativo.

Partiendo del concepto de ‘Joya expandida’, se desplegarán los contenidos y reflexiones en esta charla que contará con la participación de tres profesionales invitados: Elías Torres Tur, arquitecto y amigo del joyero, Stella Rahola, artista, y Àlex Mitrani, doctor en Historia del Arte. Moderará Maia Creus, doctora en Historia del arte y autora del libro ‘Enric Majoral. La joya expandida’ y comisaria de la exposición. Además se han programado una serie de visitas guiadas destinadas a los alumnos de las escuelas de diseño.