Formentera.eco pone 1.800 sanciones hasta mediados de agosto por circular sin permiso

El pasado 15 de septiembre concluyó la regulación de entrada de vehículos a la isla de Formentera que se aplica en los meses de verano desde 2019. El conseller insular de Movilidad, Rafael González, se mostró satisfecho por los resultados obtenidos en esta campaña de Formentera.eco ya que «se ha reducido el tráfico en un 8,5% respecto a 2017», año en el que se realizó el primer conteo de vehículos en la red viaria. De forma paralela el área de Movilidad ha abierto, hasta mediados de agosto, 1.800 sanciones a titulares de vehículos por circular por las carreteras de la isla sin la preceptiva autorización.

«Esta regulación es necesaria y efectiva, ya que a principios de temporada rechazamos las peticiones de seis empresas de alquiler que querían ampliar o crear flota, a lo que se suman las 955 solicitudes rechazadas en agosto por sobre pasar el techo de vehículos de visitantes», fijado en 1.980 unidades diarias.

González explicó que en este cuarto año «se ha llegado al techo de vehículos de visitantes durante ocho días de agosto» (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14). Durante estas jornadas el Consell rechazó 955 peticiones de media diaria. En 2020 se llegó al techo de vehículos durante cuatro días, y en 2021 fueron cinco días.

Baja el tráfico

De forma paralela, el Consell de Formentera realiza cada año campañas de conteo del número de vehículos que circulan por la red viaria en los días de máximo tránsito de vehículos, entre el 5 y el 14 de agosto.

El dato es que el tráfico ha disminuido un 8,5% en esas fechas si se compara con el conteo realizado en 2017, cuando se llegó el máximo histórico. Esta campaña también se hizo en los años 2019 y 2021, y si se compara con las cifras recogidas en esta temporada el tráfico descendió un 2,5 % respecto a los citados dos años.

Como ejemplo, el tráfico en la zona de mayor presión de la red viaria, entre Sant Francesc y Sant Ferran, tuvo la siguiente evolución: «En 2017, durante los diez días de máxima afluencia de agosto se contabilizaron 21.328 vehículos de media diaria; en 2019 fueron 20.436; en 2021 el calculo resultó ser de 20.372 vehículos y este año ha sido de 19.617 unidades diarias, bajando así de los 20.000 diarios.

Esto supone una bajada del 8,5% si comparamos los datos de 2022 con los de 2017, y de alrededor del 4 % si las comparamos con las cifras de 2019 y 2021.

A falta de un análisis más pormenorizado, el conseller manifestó: «La sensación es que este año la circulación ha sido más fluida y con menos saturación en las carreteras, que junto con el impulso de los modos de transporte más sostenibles es uno de los objetivos principales de Formentera.eco».

Recordó que el próximo año se volverá a bajar un 4% el techo de vehículos, con lo que se alcanzará un 16% de reducción respecto al techo establecido en 2019. Este porcentaje fue el acordado por el Consell d’Entitats en 2020. A final de esta temporada el conseller avanzó que se volverá a convocar al Consell d’Entitats para analizar los datos de forma detallada y preparar la regulación de 2023.

Sanciones por un millón

El incumplimiento de la normativa, es decir, circular por las carreteras de la isla sin la correspondiente autorización durante el periodo de tiempo establecido, está penalizado con una multa mínima de 1.000 euros, que se reduce a 600 euros si se paga enseguida. Según avanzó ayer el conseller de Movilidad, hasta mediados del pasado mes de agosto se había iniciado el trámite sancionador a 1.800 titulares de vehículos y aún queda por repasar el último mes.

Respecto al millar de sanciones iniciadas en 2021 añadió: «Se están tramitando todas, algunas están finalizadas y otras no, ya que estas sanciones no son como las de tráfico, sino que llevan un procedimiento administrativo más lento». Aunque no se atrevió a dar una cifra sobre lo que el Consell pueda recaudar por este concepto, a la espera de tener los datos cerrados en las próximas semanas, avanzó: «En cifras rápidas [el millón de euros] podría ser una aproximación».