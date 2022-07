Pleno sobre el estado de Formentera: Ana Juan plantea limitar el turismo y defiende regulaciones en el territorio

El Consell de Formentera celebró ayer la primera sesión del pleno sobre el estado de la isla, que se centró en el repaso de la acción de gobierno del último año por parte de la presidenta de la institución, Ana Juan, y la intervención de los portavoces de los grupos políticos con representación, PSOE, Sa Unió y GxF.

La segunda sesión de este pleno se celebrará el próximo jueves 14 de julio y en la misma se presentarán las proposiciones de resolución. Según han acordado, el equipo de gobierno ha elaborado 12 iniciativas y la oposición, otras tantas.

La presidenta del Consell abrió su intervención defendiendo los proyectos de regulación que se han comenzado aplicar esta legislatura, como el Formentera.eco (relativo a la entrada de vehículos) y la regulación de s’Estany des Peix, entre otros asuntos. Juan reconoció además que el actual servicio de basuras «ha quedado obsoleto desde hace años» y avanzó que tras el proceso administrativo que conlleva este importante contrato, este año lo podrán adjudicar a una de las cuatro empresas que se han presentado al concurso.

Pero la presidenta incidió también en el modelo turístico para lanzar una reflexión a la sociedad insular sobre si es necesario continuar creciendo turísticamente: «Hoy estamos en un punto peligroso que puede hacer que Formentera acabe muriendo de éxito si no actuamos y ponemos las medidas para preservar nuestra isla. Nosotros, los formenterenses, y también muchos de nuestros visitantes, estamos comprobando que esta amenaza la estamos sufriendo en las carreteras, las playas, los caminos, el litoral... Y que no sólo pone en peligro nuestro modelo turístico, sino que está trastornando la forma de vida de nuestra gente» señaló.

Plazas congeladas

Sobre el crecimiento turístico y la congelación de cerca de 3.800 plazas turísticas por la Ley Turística, Juan indicó en su discurso: «Si estamos aplicando políticas de regulación, ¿de verdad queremos seguir creciendo? Debemos ser coherentes con nuestra isla y con las políticas que aplicamos». También recordó la presidenta que «la protección del territorio es nuestra razón de ser», para defender los proyectos de Formentera.eco, que calificó de «pionero», y el de regulación del s’Estany des Peix, «que no existía en Balears y que en Formentera, nadie, hasta la fecha, se había atrevido a hacer». La presidenta advirtió: «La regulación comienza este año y seguro que en un proyecto de tal magnitud los primeros pasos no serán sencillos, pero seamos pacientes porque tendremos s’Estany des Peix que queremos».

También repasó los proyectos que se pondrán en marcha en breve o que están en tramitación, como la apertura de la residencia de mayores, para después del verano; la nueva contrata del servicio de recogida de residuos, la del transporte público, la instalación de la primera pérgola fotovoltaica en un aparcamiento público junto al Polideportivo Antoni Blanc, la implantación del sistema de retorno de envases, el centro de emprendimiento o las nuevas gradas del campo municipal de fútbol.

Transporte marítimo y puerto

Ana Juan también hizo referencia a la aprobación del decreto de transporte marítimo, que afecta especialmente a la línea entre las Pitiusas, «que debe ser la herramienta para mejorar y regular la movilidad marítima, las excursiones turísticas y garantizar la movilidad de los residentes con las barcas de primera y última hora del día».

Insistió en que hay que «continuar trabajando para mejorar y adecuar nuestro puerto a nuestras necesidades con criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y social» y lamentó que «desgraciadamente, el puerto de la Savina está sufriendo las consecuencias de una guerra entre intereses económicos, que hemos visto antes en otros puertos cercanos, que está afectando de forma grave a muchos negocios y empresarios de la isla y también a la misma operatividad y seguridad portuaria».

"El puerto de la Savina está sufriendo las consecuencias de una guerra entre intereses económicos"

«Aquí no hay vacilaciones posibles: el Consell y yo misma, como representante en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, siempre defenderemos el interés general por encima de los intereses particulares y siempre defenderemos un puerto más social pensado para nuestros residentes, para nuestros pescadores y, en definitiva, para Formentera».

Vivienda

Además de al equilibrio medioambiental, la presidenta también se refirió al equilibrio social, «que lo tenemos también en alerta roja por los gravísimos problemas por culpa del acceso a la vivienda». En esta materia, aprovechó para anunciar que «después del verano abriremos la oficina de la vivienda, un proyecto que la pandemia paró pero que es absolutamente necesario». «El Consell debe acompañar y ayudar a nuestros residentes a encontrar un hogar a un precio digno y también estamos trabajando en la creación de una bolsa de vivienda ética», insistió la presidenta.

GxF y PSOE

Las intervenciones tanto de los portavoces del GxF, Alejandra Ferrer, como del PSOE, Rafael Ramírez, se centraron ratificar el discurso de la presidenta.

Al iniciar su intervención, la presidenta recordó unas palabras que pronunció en un pleno el 15 de octubre, hace nueve meses, «cuando hablaba de que, cuando empezamos esta legislatura, en junio de 2019, GxF y el PSOE de Formentera teníamos muy claro que, a pesar de nuestras diferencias, este camino sólo podía recorrerse desde el diálogo y el consenso, siempre con lealtad y firmeza».

Esa misma idea fue repetida en varias ocasiones por los partidos progresistas para asumir que son «partidos diferentes» pero con un pacto «fuerte», basado en «la lealtad, el respecto y el diálogo».

Sa Unió

En cambio, la intervención del portavoz de Sa Unió, Lorenzo Córdoba, puso en duda la fortaleza de este pacto de gobierno progresista y fue crítico con la gestión realizada hasta ahora por GxF-PSOE: «Tanto monta, monta tanto», dijo Córdoba, para centrarse en sacar a la luz las carencias de la legislatura.

En este sentido, el portavoz conservador habló sobre el deficiente sistema de recogida de basuras y el retraso en adjudicar la nueva contrata, así como de lo que consideró la «desastrosa gestión de la regulación de los fondeos en s’Estany des Peix y de la adjudicación de los servicios de playa». También afirmó que, en el caso de los fondeos en este espacio del Parque Natural, «todos queremos una regulación, pero no a cualquier precio».

En cuanto a sus argumentos para mejorar la gestión del Consell, Córdoba insistió en la necesidad de aplicar una bajada de impuestos efectiva y «más ayudas para las personas y las empresas». También lamentó el mal estado de la red viaria y recordó al Consell que es el competente en esta materia, por lo que no tenía que esperar a la firma del convenio de carreteras para llevar a cabo los arreglos necesarios.

También denunció el escaso mantenimiento de los pueblos e insistió en que aún no se había retirado la posidonia de las playas, entre otros asuntos.

El portavoz de Sa Unió acusó al equipo de gobierno de «no saber gestionar el dinero de la gente; si quieren ayudar bajen los impuestos, la tasa de basuras, del agua... Nos hemos ido empobreciendo, ayuden a las personas y a las empresas», reclamó. En su intervención, insistió en repetidas ocasiones en bajar la presión fiscal.

La postura de Sa Unió reforzó más si cabe la del equipo de gobierno de GxF-PSOE. Así, la presidenta fue la encargada de replicar a Córdoba para tildar su discurso de «demagogo y que no aporta propuestas». Y terminó dirigiéndose al portavoz de la oposición: «Señor Córdoba, deje de cuestionar este pacto de gobierno. El PSOE ha tenido clarísimo desde el primer momento que no pactaría con Sa Unió, que no pactaría con el PP, a quién usted representa. Nosotros sabemos muy bien con quién tenemos que pactar».