La patronal rebaja las expectativas de negocio este verano en Formentera

La Pime de Formentera enfrió ayer las expectativas que el propio sector maneja con respecto al desarrollo de esta temporada turística. El presidente de la patronal, Pep Mayans, y su directiva manifestaron tras presentar la memoria de actividad de 2021, que "las temporadas en las que antes de empezar la gente dice que serán súper buenas y espectaculares dan miedo, porque cualquier noticia mala o regular ya es negativa". "Hay que ir con sentido común cuando se califican temporadas en base a expectativas que luego pueden variar", añadieron.

Como todas las temporadas, Mayans indicó que el pasado mes de mayo "no fue bueno" respecto a la actividad turística, "y junio no ha sido lo bueno que la gente se esperaba pero mejoró a partir del día 20, por Sant Joan, que se ha convertido en un mini agosto en junio, seguramente por los precios", que son de media temporada y más económicos.

Una vez explicado esto, el presidente de la patronal analizó la actual situación económica, y manifestó: "Los precios han subido, todos en general en todos los productos, y cuando sumas no puedes repercutir todo en el producto final, porque si lo hicieras no entraría nadie por lo caro que sería". Como consecuencia, y debido a que no se puede repercutir todo el incremento de los costes al cliente, Mayans consideró que esta situación "va en contra del margen de beneficio neto [de las empresas] que habrá al final de la temporada".

Los asociados a la patronal, que son más de 250 empresas en Formentera, consideran según su presidente que este efecto ya se ha notado este mes de junio: "La gente ya nos está avisando, cualquier empresario que repase sus facturas respecto al año pasado, se preocupa".

Reconoció que hay costes que asumen los empresarios y que no se pueden repercutir como es la vivienda para sus trabajadores: "Si quieres tener personal de calidad le tienes que dar vivienda, esto es un coste que se repercute en los costes generales pero no se hace realmente" en el precio para el cliente.

Resumió que tras realizar una serie de sondeos entre sus asociados, uno de los principales problemas a los que se enfrentan es que "no todos los costes se pueden repercutir". Al ser preguntado sobre cuánto han subido los precios en el sector turístico y del comercio de Formentera, aseguró: "Más de un 15%; hay productos que han subido menos y otros más".

Otro de los asuntos que abordó la asamblea de la patronal fue las quejas que han recibido por parte de sus asociados. El presidente explicó que gran parte de ellas tiene que ver con el deficiente servicio de recogida de basuras pero también con otros aspectos que han marcado el inicio de esta temporada en la isla.

"La imagen que tenemos que dar de Formentera desde el minuto cero de la temporada es que las playas estén perfectas a primeros de mayo, y esto no ha sido así". Subrayó que "todos estamos a favor del medio ambiente, es lo único que tenemos, pero eso es una cosa y la otra es tener las playas limpias retirando la posidonia acumulada".

Otras de las quejas de los empresarios de la isla tiene que ver con la venta ambulante, que aseguran que ha aumentado de forma exponencial a pesar de los esfuerzos de la conselleria de Interior, con cuyo conseller han hablado en reiteradas ocasiones : "La venta ambulante se ha disparado al no haber servicio de playas y por eso ha crecido. Y no es la imagen que queremos".

También se refirió a los problemas por los que pasan las empresas del sector náutico "con el conflicto que hay en el puerto de la Savina", con un cambio en la ubicación de sus amarres que no se ha producido hasta hace unos días.

Para la patronal, este cúmulo de situaciones hacen que "no haya sido el mejor inicio de temporada" que esperaban en la isla.