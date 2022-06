Tras el inicio de la aplicación de la norma que regula la entrada de vehículos a Formentera, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y que la limita a un máximo de 19.696 unidades diarias entre motos y coches, el Consell ha iniciado una campaña de notificaciones a los propietarios de los vehículos que aún no están acreditados.

En concreto, los controladores de la zona azul comprobaron las matrículas de 236 vehículos, de los que 199 estaban correctamente autorizados pero 37, en su mayoría motocicletas, no tenían acreditación, el 15%. A los dueños se les ha notificado que su vehículo no está autorizado y que disponen de 24 horas para regularizar la situación si no quieren ser sancionados. La multa mínima alcanza los 1.000 euros.

El Consell recuerda que el trámite se puede realizar en la web www.formentera.eco, donde también hay un apartado para introducir la matrícula y comprobar que el vehículo está correctamente autorizado.

El permiso lo deben sacar los propietarios de vehículos a motor que quieran circular por Formentera durante el período de regulación: coches, motocicletas, furgonetas, camiones y tractores, entre otros. Los vehículos de los residentes suman un total de 9.938 entre coches y motos, pero es muy posible que en este apartado existan más vehículos que no estén inscritos, especialmente motos.

Los residentes en Balears están exentos de pagar la tasa, aunque deben reservar su estancia si quieren viajar a Formentera con su vehículo. La medida se aplica a través de la Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera.