Trueba y Valverde unidos por las fotos en Formentera

Ernesto Valverde (entrenador de fútbol) y David Trueba (escritor y director de cine) no se lo pensaron mucho cuando Francesc Fàbregas les invitó a Formentera a intervenir con una ponencia en el acto de bienvenida, celebrado anoche, de la décima edición del festival de fotografía que organiza junto a Marina Feliu. Los dos aprecian Formentera y les une una larga amistad.

Ernesto Valverde es un gran aficionado a la fotografía y allí donde va siempre le acompaña su máquina. No hace mucho publicó un libro, ‘Frontera’. Explicó que «viene al caso porque David también ha hecho una película relacionada con las fronteras y finalmente se trata de hablar de la pasión que tiene él por el cine y yo por la fotografía a pesar de que sea entrenador», de fútbol. Dijo que su libro «es un poco la idea imaginaria en la que me muevo porque hago fotos y soy entrenador y estás acostumbrado a vivir en sitios donde eres el extraño y te acostumbras a vivir en esa línea imaginaria, las fotografías son poco así, me refiero a eso».

David Trueba apuntó que «el trabajo de Ernesto es muy interesante». Él por su parte contribuyó en la ponencia con un fragmento de su última película, rodada en Melilla, ‘A este lado del mundo’, «y eso nos da para hablar de la fotografía dentro del cine y del poder de la fotografía como inspiración a la hora de escribir y rodar».

En ese trabajo Trueba aborda el problema de la inmigración y admitió que hay una tendencia a mirar hacia otro lado por parte de las autoridades y de la sociedad: «Sí, se ha convertido en un reclamo electoral para vender una solución mágica, consistente en autoritarismo y valla. La verdad es que no hay solución y parece que nadie se atreve a decirlo». El escritor opinó que «mientras haya esa desigualdad flagrante entre pobres y ricos, y primer mundo y último mundo, ese problema va a seguir existiendo, hemos ido hacia atrás en el discurso público».

También advirtió de la nueva forma de consumo de imágenes de los últimos años con el desarrollo a las nuevas tecnologías: «La fotografía es un elemento de importancia máxima, pero quizá vivimos un momento de vulgarización de los oficios por la irrupción del mundo digital, y la gente tiene la sensación de que cualquiera es un fotógrafo o un fotoperiodista. Cuando ves a los grandes fotógrafos trabajar, o la gente que tiene ojo, te das cuenta de la enorme diferencia».

Al mismo tiempo reflexionó sobre el aluvión de contenido audiovisual diario que consumimos: «Es como una riada de imágenes diarias y cuando hay riadas necesitas agua potable, creo que pasada esa riada de imágenes bajo la que estamos, hay que quedarse con las válidas, las que tienen un pensamiento detrás y una posición personal y moral».