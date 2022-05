El TSJB rechaza suspender el reglamento que regula el fondeo de s'Estany des Peix en Formentera

La sala de los contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha denegado la «suspensión cautelarísima de la aprobación inicial del reglamento que regula el fondeo en s’Estany des Peix» solicitada por la Asociación de Usuarios Profesionales el 23 de mayo, aunque el recurso contra el decreto tiene fecha del 6 de marzo.

El tribunal expone que el reglamento entró en vigor el día después de su publicación en el Butlletí Oficial (BOIB), el 8 de marzo de 2022, «con vistas a que tenga virtualidad plena, cierta y efectiva el régimen de protección de ese espacio natural». Señala que no aprecia la urgencia de la cautelarísima solicitada, que implica no consultar a la otra parte, el Consell. El tribunal argumenta: «Lo que la parte [los usuarios] solicita es que se suspenda la aprobación inicial del reglamento cuyas disposiciones ya son de aplicación. Y ello no reviste razones de urgencia que exijan tan excepcional medida, y aconsejen obviar la audiencia de la parte contraria con carácter previo a resolver». El tribunal recuerda que «la medida cautelar se ha de tramitar por el artículo 129 de la Ley Jurisdiccional».