Una empresa que aspira a un quiosco de Formentera denuncia amenazas

Las críticas por el polémico concurso para adjudicar los servicios de playa en Formentera han llegado hasta ahora siempre desde los anteriores titulares, cuyas ofertas no han logrado la mejor puntuación, especialmente porque el factor económico resultó ser determinante. De hecho, se han presentado dos recursos contenciosos administrativos ante los tribunales y unas 60 alegaciones.

Sin embargo, nadie había puesto el foco en los empresarios que obtuvieron mayor puntuación y que están pendientes de la resolución del concurso público. Diario de Ibiza se ha puesto en contacto con tres de estos aspirantes a una concesión, que en todos los casos, debido a la polémica, prefieren mantener el anonimato al menos hasta que se resuelva esta conflictiva situación.

«Prefiero mantener un perfil bajo, me estoy asesorando legalmente y preparando la documentación que me piden y que es bastante compleja», explica uno de estos empresarios, que considera que la reacción contra los posibles nuevos concesionarios por parte de la sociedad insular ha sido desmesurada: «A mí me han dicho de todo, y especialmente en redes sociales, he tenido que hacer de tripas corazón para no contestar».

Al insistir, esta persona relató su experiencia por las «descalificaciones sin justificación» que ha tenido que soportar: «Me han tratado de mafioso, me han amenazado y me han dicho de todo. Me han llegado a decir que me van a hacer la vida imposible con la explotación [del quiosco], que me van a denunciar y que si tengo algo ilegal en casa también. Y muchas cosas más....».

Al preguntar si conocía a los autores de esas amenazas, manifestó: «Mucha más gente de la que se puede imaginar. Este es un pueblo pequeño y aquí las paredes tienen orejas». Considera que todas esas reacciones, como mínimo, han sido «muy feas y poco elegantes».

Respecto a la responsabilidad sobre este polémico proceso de adjudicación, entiende que una parte es atribuible al equipo de gobierno «por no hacer las cosas como tocan». Pero señaló la responsabilidad «muy grande de los anteriores titulares, que han saturado la Administración [insular] con falsas alegaciones para conseguir lo que querían, y eso es delito y es feísimo». «No me gusta la situación, esperaré a que lo resuelva la Administración y luego ya veremos qué pasa. Eso será otra historia».

«Alegaciones falsas»

Otro empresario consultado, si bien afirmó no haber recibido amenazas ni presiones, coincidió en señalar que su impresión es que la mayoría de las alegaciones presentadas «son falsas o no tienen salida».

Entienden los dos que están dirigidas a saturar el departamento de Medio Ambiente del Consell, cuyos técnicos deben informarlas todas, lo que está generando el retraso en la resolución del concurso. « Es un momento de confusión y no sabemos qué va a pasar. Para nosotros es complicado saber qué hacer», continuó.

En el caso de esta empresa incluso están dispuesto a que los anteriores titulares puedan montar mientras se resuelve el concurso, «por el bien de la isla, para que tengamos servicios en breve en las playas».

En la misma línea, manifestó: «En estos momentos lo que me gustaría es que hubiera servicios en la playa porque vamos a perder más no teniéndolos, es decir, que estaría casi de acuerdo en que siguieran los anteriores [titulares]. Pero también pienso que en estos momentos hay mucha gente que no está pensando en el bien de la isla y lo peor es que lo hacen en nombre de la isla».

Al preguntar a qué se refería, contestó, en referencia a algunos de los anteriores concesionarios: «Simplemente están taponando [el departamento de Medio Ambiente] con las alegaciones, muchas de ellas inútiles, para que no se adjudiquen» las concesiones. «Y esto me parece una pena, si tanto quieren un cambio de modelo no me parece que se estén portando muy bien con la isla». «En ciertos momentos hay que saber ganar y hay que saber perder y debemos pensar en la isla porque esto lo vamos a pagar todos». «Debemos ser deportivos y estamos dispuestos a esperar si la semana que viene hay hamacas en las playas», apuntó.

Ambos empresarios coincidieron en que nunca se hubieran imaginado que presentarse a un concurso público en el territorio en el que están establecidos les hubiera supuesto tantas complicaciones y gestiones.

Una tercera empresa se limitó a contestar: «Respetaremos y acataremos las decisiones que se tomen por parte de la Administración de Formentera, sin más».

El pasado lunes 16 de mayo, el Consell empezó a notificar a las empresas que habían resultado mejor puntuadas de los diferentes lotes de playas.

Ahora tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación requerida por la Administración que concluye el próximo 31 de mayo. Este trámite es obligatorio para después poder formalizar el contrato de adjudicación definitiva. A partir de esa fecha, el Consell dispone de 15 días para contestar y hacer definitivas las adjudicaciones de los 50 lotes, entre quioscos, hamacas, sombrillas y escuelas de vela.

El nuevo pliego de condiciones de este contrato, en régimen de concesión y con una duración de seis años, prorrogables a dos, amplía la zona de ocupación de estas instalaciones de 20 a 50 metros cuadrados y se contempla el servicio de restauración en vez del de bar, como hasta ahora. Todas estas mejoras fueron demandas por los anteriores titulares. También las patronales locales han pedido una solución para garantizar los servicios de playa esta temporada. La oposición de Sa Unió ha sido muy combativa en este tema, incluso forzando un pleno extraordinario.