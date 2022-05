Formentera aplaza una semana la decisión de mantener los quioscos de playa

El pleno del Consell de Formentera ha acordado finalmente pedir más informes jurídicos y técnicos que avalen la decisión, en la que todos los grupos políticos están de acuerdo, de dar continuidad esta temporada turística a los anteriores titulares de los servicios de playa: quioscos, hamacas, sombrillas y escuelas de vela.

El conseller de Medio Ambiente, Antonio Tur, ha explicado que esos informes, entre ellos el encargado a un catedrático de la UIB, llegarían la semana que viene, que es el plazo que se ha dado el Consell de Formentera para dar una solución a la falta de servicios de playa cuando la temporada ya ha comenzado.

En cambio Sa Unió, que solicitó la celebración de este pleno extraordinario, se ha opuesto ya que han presentado un informe suscrito por un experto jurista en el que se ve factible dar continuidad a esos servicios hasta la resolución del concurso 2022-2027, en marcha y que sigue abierto. De hecho, el conseller Antoni Tur reconoció que su departamento está en estos momentos al límite analizando las numerosas alegaciones presentadas y la interposición de dos contenciosos que piden, como medida cautelar, la suspensión del actual proceso de adjudicación.

Por su parte, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha manifestado: “La propuesta de Sa Unió se basa en un informe jurídico en el que se habla de prórrogas, cuando no se pueden hacer prórrogas. No podemos fundamentar una decisión tan importante como esta en un informe jurídico en el que se habla de prórrogas”.

Ana Juan ha asegurado que el equipo de gobierno ha estado trabajando desde el inicio del procedimiento, “a pesar de las 60 alegaciones y la presentación de dos contenciosos administrativos pidiendo medidas cautelares". Y se ha reafirmado en sus declaraciones "en la voluntad política de seguir dando el servicio de playas, por lo que hemos pedido los informes técnicos y jurídicos necesarios”.

La presidenta del Consell ha insistido en que no pueden tomar una decisión que no esté sustentada en esos informes “porque ponemos en riesgo a los concesionarios, a los explotadores y a la Administración”. Ha insistido en que el informe presentado por la oposición “es deficitario ya que dice lo que se debe hacer sin consultar el expediente y este está colgado en la plataforma de transparencia del Consell, donde todo el mundo lo puede consultar”.

Los informes solicitados a los servicios técnicos de la casa estarán en unos días y el solicitado al catedrático de la UIB, dentro de una semana, “entonces pondremos toda la maquinaria en marcha para poder firmar los contratos y montar los servicios de playas”, ha asegurado Ana Juan.

El portavoz de Sa Unió, Lorenzo Córdoba, no está nada contento con el hecho de que la propuesta de su grupo no fuera aprobada: “El equipo de gobierno ha decidido que no se tomara un compromiso para que esto fuera posible y han presentado otra propuesta en la que dicen que estudiarán la posibilidad de prolongar estos servicios”.

Sa Unió considera que el equipo de gobierno habría podido pedir antes eso informes mientras que el aportado por su grupo, “está elaborado y se basaba en la información que habíamos pedido al Consell, es decir, cero, y que no nos han facilitado como es su obligación. A pesar de todo nosotros hemos venido con los deberes hechos y el equipo de gobierno no”. Añadió que se sienten “defraudados” y que consideran que la postura del equipo de gobierno “es una falta de respeto a la oposición y a todos los ciudadanos de Formentera”.