Una artesana de Formentera: "Me voy porque no encuentro casa"

“Quiero agradecer esta carta de artesana pero también quiero decir que mucha gente, como yo, se tiene que ir de la isla porque no encontramos vivienda y no podemos ejercer algo tan bonito como es nuestra profesión”. Son las palabras de Yessica Camacho que este martes por la mañana ha recogido su carta que la reconoce como artesana de Formentera y de Balears junto a cinco colegas más y un maestro artesano.

Consiguió pronunciar esas palabras de forma entrecortada y muy emocionada en presencia de la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, y de la vicepresidenta, Alejandra Ferrer, encargadas de la entrega de las cartas para los artesanos.

Su intervención transformó totalmente el guion del acto celebrado en el Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc: “Me dedico a hacer juguetes didácticos con materiales naturales o reciclados. Llevó ocho años viviendo en la isla pero ahora no encuentro un lugar adecuado y me tengo que marchar”. Esta artesana tiene una familia con pareja y dos hijos que se han criado y escolarizado en la isla, pero debido a las condiciones de la casa en la que vivían hasta ahora, por sus dimensiones mínimas, se han quedado sin residencia.

"Llevó ocho años viviendo en la isla pero ahora no encuentro un lugar adecuado y me tengo que marchar”

En su intervención, Yessica Camacho no se ha podido contener, a pesar de sus esfuerzos, y ha logrado trasmitir su desazón al resto de los asistentes.

“Ahora me voy a Mallorca, donde espero tener oportunidades para seguir con mi trabajo, que me gusta mucho y que quiero seguir haciendo. Deseo mucha suerte a mis compañeros y compañeras de mercadillo [de la Mola] para que podáis realizar esta labor aquí a pesar del problema de la vivienda y del sitio en el que trabajar, porque también [los artesanos] necesitamos un sitio, un espacio donde se pueda mostrar lo que hacemos y podamos tener una infraestructura en condiciones. Esto es importante para seguir en esta profesión”, ha manifestado.

La reacción, entre aplausos, no se ha hecho esperar y sus compañeros artesanos enseguida han mostrado su solidaridad con distintas palabras de cariño. Incluso uno de ellos, Juan Zarco ‘Sebas’, artesano decorador de objetos, ha manifestado: “No sabía esto, Yessica, pero me adhiero. Nosotros, con mi mujer, pasamos por la misma situación, pero ahora tenemos un sitio. Vivimos aquí desde 2010 y si me entero de algo, te lo digo”. Pero esto solo fue un ejemplo ya que todos los asistentes se sintieron conmovidos por la historia de Yessica y pidieron al Consell de Formentera un espacio común donde poder trabajar, crear y potenciar la artesanía local.

Hernán Gustavo ‘Pitu’ Fernández ha recibido la carta de maestro artesano joyero y además de los dos citados recibieron la carta de artesano María Isabel Escandell, de bisutería; Estefanía Hernández, decoradora de objetos, y Beatriz Rivero, joyera. Todos ellos han tenido palabras de agradecimiento hacia la técnica del área de Comercio, Amalia Mora, que ha impulsado la reactivación de las cartas de artesanos que no se daban en Formentera desde 2017.

La reacción por parte de la presidenta, Ana Juan, y de la vicepresidenta Alejandra Ferrer no ha tardado. “Han sido años muy complicados y para vosotros más y desde el Consell somos muy conscientes del problema de la vivienda. Estamos trabajando en todo lo que nos permite el marco legal e intentaremos ir más lejos si se puede para beneficiar a quien necesita licencia”, ha manifestado Ferrer.

Por su parte, la presidenta del Consell y responsable de Comercio también ha tenido unas palabras para Yessica Camacho. “Muchísima pena de que tengas que abandonar Formentera por el tema de la vivienda. Desafortunadamente no eres el único caso, pero como ha dicho la vicepresidenta, estamos trabajando para solucionar uno de los grandes problemas sociales que tenemos, el la vivienda, implementando medidas poquito a poco”, ha explicado Juan.

En relación al espacio para el colectivo de artesanía, Juan ha avanzado que el Consell “tiene proyectos en marcha", pero que no iba a decir nada más, solo que están "presentando proyectos para recibir fondos Next Generation de la Uniòn Europea, relacionados con la artesanía", así que en breve espera "tener noticias positivas”.