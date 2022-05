Salud afirma que en un mes habrá una nueva oncóloga en Ibiza y retomará las consultas en Formentera

Salud retomará las consultas presenciales de Oncología en el Hospital de Formentera en cuanto la oncóloga que ha ganado una plaza fija se incorpore al Hospital Can Misses. En principio, este martes se publicará la contratación en el BOIB, a partir de lo que tiene un mes para incorporarse. Desde el Área de Salud se intentará, sin embargo, que comience lo antes posible, siempre que sea posible. Así se lo hizo saber ayer la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, a las representantes de las asociaciones de afectados de cáncer que se reunieron a mediodía con ella.

Al encuentro asistieron representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Cáncer Metastásico, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), la Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears (Aspanob) y la Associació d’Ajuda al Malalt Desplaçat de les Illes Balears (Asamdib). A la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, que también estaba convocada, no le fue posible acudir.

La gerente, acompañada de Sheyla Sironvalle, directora médica de Atención hospitalaria, y Gonzalo Espí, responsable del Hospital de Formentera, explicó a las asociaciones que la última oncóloga abandonó el servicio pero no el Área de Salud, ya que solicitó pasarse a Atención Primaria.

Respecto a la próxima incorporación, Santos detalló que se trata de una profesional que procede de Son Llàtzer. La plaza que ocupará es a la que renunció el anterior jefe del servicio, Sergio Sánchez Cerrato, cuando se marchó. En la reunión también les explicó que el especialista que tiene la jornada reducido ha pedido, dada la situación del servicio, aumentar su jornada del 50% al 75%.

En cuanto a la oncóloga que finalmente ha decidido quedarse en Ibiza, tras ofrecerle una interinidad, la gerente detalló a los representantes de las asociaciones que no se le podía ofrecer ninguna mejora contractual mientras hubiera abierta una oferta pública de empleo ara una plaza en el mismo servicio. De ahí que no se le ofreciera la interinidad hasta que se cerró la oferta. Ayer estaba previsto que esta especialista, la única que tiene en estos momentos el área sanitaria a jornada completa, firmara su contrato, trámite que, al parecer, no se formalizó.

Santos insistió a las entidades en que se mantendrá el apoyo de los oncólogos desplazados de Mallorca mientras sea necesario. Además, explicó que la previsión es que en septiembre se incorpore un especialista que en estos momentos está de baja por paternidad. En cuanto a Formentera, la gerente matizó que en las próximas semanas está previsto que deba desplazarse a Ibiza para una cita de Oncología un único paciente.

Recogida de firmas

Representantes de varias de las asociaciones de cáncer presentes en la reunión reconocieron haber salido de Can Misses «con buenas sensaciones». Eso sí, ya han anunciado que comenzarán una recogida de firmas para exigir a Mallorca que garantice una correcta asistencia de los enfermos de cáncer de las Pitiusas. Una reivindicación a la que ya se han sumado el Consell de Formentera y el Sindicato Médico de Balears y a la que confían que se añade en breve el Consell de Eivissa.

«Vemos que hay una disposición de la gerencia a solucionar el problema. Pero le hemos dicho que las asociaciones tenemos que dar un golpe sobre la mesa para que los pacientes de Eivissa y Formentera sean iguales que los de Mallorca y Menorca», indicó la portavoz de la Asociación de Cáncer Metastásico, Susana Ribas, que salió del encuentro con la sensación de que la gerente «está en el mismo barco que las asociaciones».,

Carmen Vargas, delegada en las Pitiusas de Aspanob y Asamdib, confía en que esta reunión sea más fructífera que la que mantuvieron hace un mes con la consellera y el director del Ib-Salut. «Parece que están haciendo lo que pueden, no lo dudamos, pero no está solucionado», afirmó Vargas antes de recordar que son las asociaciones las que están en contacto diariamente con los enfermos preocupados porque se retrasan sus resultados y revisiones. Vargas insistió en la importancia de contar con una plantilla propia para evitar que a los pacientes de Oncología los atienda en cada visita un especialista diferente: «Algunos enfermos nos han dicho que de quince minutos de una consulta han pasado diez leyendo los informes porque no tenían ni idea del caso». Vargas señaló que la gerente, al saber que tenían previsto iniciar una campaña de recogida de firmas, les comprendió: «Nos ha dicho que ellos sólo pueden llamar a una puerta, pero nosotros a todas». «Tres meses para la Administración es un plazo corto de tiempo, pero para un enfermo de cáncer tres meses pueden suponer estar aquí o ya no estar», concluyó.

«De estas reuniones siempre sales con ilusión, pero luego ves que no ha cambiado nada», opinó Maribel Martínez, presidenta de Apaac. «No dudamos del interés de la gerente de solucionar el tema, pero sí de la capacidad para cambiar las cosas, dado que tiene gente por encima que es la que corta el bacalao», indicó Martínez, que considera que la realidad es que en estos momentos el servicio de Oncología está peor que hace un mes. «Todo son proyectos en el aire, pero la realidad es la que es», continuó la presidenta de Apaac, que destacó que el objetivo de las asociaciones al denunciar la situación no es «alarmar» sino contar una realidad que ya conocen, mejor que nadie, los propios afectados. Desde la asociación también reclaman más estabilidad en los oncólogos que vienen de Mallorca: «Hemos contado más de diez. Eso es una locura».