La banda canadiense de indie rock, Metric, ha anunciado el lanzamiento de 'Formentera', su octavo álbum de estudio, que saldrá el 8 de julio. Metric fue fundada en 1998 en Toronto y está compuesta por la vocalista y teclista Emily Haines, el guitarrista James Shaw, el bajista Joshua Winstead y el baterista Joules Scott-Key. La banda comenzó como un dúo formado por Haines y Shaw bajo el nombre de 'Mainstream'. Winstead y Scott-key se unirían a la banda en 2001.

No deja de ser curioso que un grupo de rock de Toronto escoja el nombre de esta pequeña isla balear para su último trabajo, cuando la banda no guarda relación alguna con la pitusa menor. Pero Formentera representa un “destino de ensueño” para la banda, tal y como explican en cjnurseries.com. Sus componentes descubrieron el nombre en un diario de viaje que había en su estudio de grabación de Toronto. "Habíamos estado viviendo en nuestra imaginación durante mucho tiempo, porque no podíamos ir físicamente a ningún otro lado”, ecplicó James Shaw de la banda.

“Nos dimos cuenta de que ya ni siquiera se trataba de un lugar real, se trataba de crear un escape para ti mismo en tu mente porque eres impotente ante tantas cosas”, señaló la otra componente de la banda Emily Haines.