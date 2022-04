Empresas de Formentera se quedan con dos chiringuitos de Migjorn

Los dos chiringuitos de playa de Formentera que quedaban pendientes de puntuar en los lotes 35 y 38, correspondientes al antiguo Pirata Bus y al quiosco la Franja, ambos situados en la playa de Migjorn, pasarán, a la espera de la presentación de alegaciones, a manos de dos empresas de la isla.

En el caso del primer lote la anterior gestora, con más de 40 años de explotación, ha quedado en segunda posición con una puntuación total de 92,676 puntos sobre cien y una oferta económica de 90.000 euros. Ha sido una empresa local, Monolisto 2016, de Pedro Jesús Arribas Redondo, la que se ha llevado la mejor puntuación, 95,9, con una oferta económica de 108.000 euros, la segunda mayor del proceso de adjudicación de estas instalaciones de la isla después del quiosco de Cala Saona, para el que la empresa ibicenca Mar y Playa 2 S.L subió su oferta hasta los 174.500 euros.

El otro quiosco pendiente de valorar, la Franja, del lote 38 y cuyo anterior concesionario no se presentó al concurso, se lo ha adjudicado otra empresa local, radicada en la isla desde hace siete años, Delle Vittore S.L., de Lorenzo Biancolella. De origen italiano, regenta dos restaurantes en la isla. En este caso la puntuación alcanzó los 95,16 puntos sobre cien con una oferta económica de 55.250 euros, quedando en segundo lugar un empresario local, Diego Escandell Garrido, con 92,141 puntos y una oferta de 25.655 euros.

Con estos resultados ya quedan puntuados los ocho quioscos de playa que entraron en este concurso, que también incluye lotes de hamacas y sombrillas en la zona de usos y dominio público litoral de la isla.

Ahora sólo queda que la mesa de contratación del concurso eleve sus propuestas a la Comisión de Gobierno para su aprobación, abriéndose un periodo de presentación de alegaciones de 10 días desde que sea publicada oficialmente. A partir de entonces, el Consell de Formentera tiene un plazo máximo de 15 días para contestarlas y elevar a definitivas las adjudicaciones correspondientes.

De los ocho quioscos que entraban en el concurso solo uno de ellos es de una empresa extranjera, el de es Caló des Mort. El resto son todas empresas locales, incluida Mar y Playa 2 S.L, del quiosco de Cala Saona, que es ibicenca.

Ninguno de los anteriores concesionarios repite, por lo que en algunos casos, como los de los quioscos Pirata Bus y Bartolo, de es Caló des Mort, se pierde una forma de llevar el negocio que ha perdurado durante décadas y que ahora cambiará de estilo.

Viabilidad económica

La mesa de contratación también contestó ayer a la solicitud de la Comisión de Gobierno insular de revisar «la viabilidad económica de las propuestas presentadas y revisar la documentación de los licitadores».

La respuesta de la mesa no puede ser más clara al afirmar que «estudiadas las propuestas presentadas, son todas viables ya que el pliego de condiciones no establece medidas correctoras especiales que regulen las consecuencias de la presentación de ofertas anormalmente altas, y no resultando irracional, ilógico o incoherente los estudios de viabilidad aportados, todo ello en cumplimiento del contenido del Pliego de condiciones, no se vislumbran motivos que aconsejen descartar las ofertas presentadas».