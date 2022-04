Una empresa de Ibiza oferta 173.400 euros por el quiosco de Cala Saona que se licita por 20.000

Las ofertas económicas presentadas al concurso de servicios de playa de Formentera han roto todas las previsiones llegando a multiplicar por ocho en algunos casos los precios de salida de los quioscos. Seis de los ocho quioscos ya han sido puntuados por la mesa de contratación del Consell de Formentera y sus resultados se pueden consultar en la Plataforma de Contratación del sector público, que hizo públicos ayer los resultados. Ninguno de los anteriores titulares (quedan dos quioscos por puntuar) ha logrado la mejor valoración.

El caso que más llama la atención es el del quiosco de Cala Saona, por el que la empresa ibicenca Mar y Sal 2 S.L. ha presentado una oferta de 173.500 euros al año cuando el precio de salida era de 20.000. En este lote, la segunda oferta más alta fue de 77.230 euros, mientras que el anterior concesionario, José Ribas, duplicó el precio de salida con 35.000 euros.

En el caso de los quioscos de la playa de es Pujols, la empresa que más ha pujado por el antiguo quiosco ‘People’ ha sido Apartamentos Castaví, con 70.825 euros cuando el precio de salida era de 17.000, casi cuatro veces menos. Es el mismo precio puesto al Lote 24, también en es Pujols, del antiguo s’Abeuradeta, de Bartolito, por el que María Nieves Tur ha puesto en el sobre 80.000 euros, pero que finalmente ha recaído en la empresa local El Paraíso de los Pinos, que obtuvo mejor puntuación final.

El caso más sangrante es el del mítico quiosco de es Caló des Mort, en Migjorn, que gestionaba Bartomeu Escandell desde hace 45 años y salía por 17.000 euros. Escandell ofertó 31.640 frente a los 34.000 de Tafa Marenglen, un empresario de origen albanés. El resultado final fue de décimas a favor de la empresa foránea.

Escandell es también el portavoz de los antiguos quiosqueros de Formentera, y manifestó: «Todos pensábamos que la apuesta económica no iba a ser tan importante, sino que se valoraría la línea que hemos mantenido en todos estos años. Pero nos hemos encontrado que es al revés. Estamos sorprendidos y no esperábamos este resultado».

"Todos pensábamos que la apuesta económica no iba a ser tan importante, sino que se valoraría la línea que hemos mantenido en todos estos años"

Escandell dijo que no se podía imaginar «que hubiera empresas con tanto dinero y más potentes económicamente que nosotros, en realidad no sabemos qué vamos a hacer». El antiguo portavoz de los quiosquero se mostró muy afectado y que no pudo concretar qué acciones pensaban emprender: «De momento no sabemos qué vamos a hacer, nos hemos quedado en estado de shock».

Lo que no termina de entender es que en Cala Saona «hayan puesto más de 170.000 euros, no sé... estamos muy desconcertados... no sabemos ni qué decir ni qué pensar».

Al margen de las alegaciones que se puedan presentar, ya que aún no están adjudicados los lotes y de hecho falta que dos de ellos (el Pirata y la Franja, en Migjorn) sean adjudicados, este veterano quiosquero piensa que el resultado representa un cambio en el modelo, «en el modo familiar en el que llevábamos los quioscos, eso ahora se ha acabado, todo esto ha muerto y empezará seguramente una época nueva de compañías, no tenemos palabras ni sabemos cómo actuar ni qué hacer».

"El modelo familiar que llevábamos los quioscos se ha acabado, todo esto ha muerto y empezará seguramente una época de nueva de compañías, no tenemos palabras ni sabemos cómo actuar ni qué hacer"

En su caso, ese antiguo espacio de la zona marítimo terrestre, situado en uno de los espacios más representativos de Formentera, es Caló des Mort, «se lo va a quedar un albanés... (silencio entrecortado). O sea, que viene un albanés a Formentera y se lleva un quiosco en el que he estado 45 años luchando por un modelo, haciendo unos clientes y por cuatro euros más, como quien dice, se lo lleva. No puedo hablar más, estoy destrozado», concluyó.

El resultado provisional del concurso tras la apertura de los tres sobres es el siguiente: quiosco de Cala Saona, Lote 3, para la empresa Mar y Sal 2 S.L; playa de es Pujols, Lote 19 (People), Apartamentos Castaví; lote 24 de es Pujols (s’Abeuredeta), Paraíso de los Pinos. En la playa de es Copinyar, Lote 27, antiguo quiosco de es Caló des Mort, Tafa Marenglen. En esta misma playa está el Lote 43, antiguo quiosco Luky, que va a Far Away la Mola S.L. Y finalmente está el lote 50, el antiguo quiosco 62, en el que Ojalá Formentera 3 S.L. tiene la mejor puntuación.

Estos resultados son provisionales y queda por conocer el de otros dos quioscos: El Pirata Bus y La Franja. Se abre ahora un periodo de 10 días para presentar alegaciones por parte de las partes interesadas.

Un modelo de servicio de playa en peligro

La adjudicación de los ocho quioscos de playa de Formentera en régimen de concesión administrativa representa un antes y un después en el modelo de servicio de playa con el que se identificaba la isla. Todas las empresas mejor puntuadas son distintas a las anteriores aunque casi todas sean pitiusas. A tenor de los precios ofertados, que cuadruplican de media el precio de salida, salvo el caso de Cala Saona, que lo multiplica por ocho, habrá que ver a qué precios ofrecen sus servicios. Aunque eso también está recogido en cada una de las propuestas.