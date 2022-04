Poca demanda para un centenar de empleos en la I Feria de Emprendimiento de Formentera

Formentera celebró ayer la primera edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento en el Jardí de ses Eres y en el Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Sant Francesc, con la presencia de 18 empresas que ofertaban más de un centenar de puestos de trabajo. También asistieron administraciones y la Pimef.

El objetivo de la iniciativa era doble, según explicó la presidenta del Consell de Formentera y responsable del área de Emprendimiento, Ana Juan: «Por un lado se trata de establecer sinergias y poner en contacto a empresas y trabajadores, y por otro que tanto el SOIB como el IES Marc Ferrer, colaboradores de la feria, puedan informar sobre la formación que ofrecen». Ana Juan avanzó que el Consell está trabajando para poner en marcha un centro de emprendimiento «que ayude a diversificar el sector productivo y la economía de Formentera»

El objetivo relativo a la formación para el autoempleo se dio por cumplido con la participación activa de numerosos alumnos de los ciclos formativos del IES Marc Ferrer a las charlas programadas. Además, los estudiantes del ciclo básico de cocina y restauración se encargaron de ofrecer un catering a media mañana a todos los asistentes.

En cambio, el objetivo de poner en contacto trabajadores con empresarios no llegó a cumplirse por la escasa presencia de personas demandantes de empleo.

Al final de la jornada las empresas consultadas coincidían en señalar la poca asistencia de público, que resumían con un lacónico «algo hemos hecho...». Refiriéndose a que habían recogido algunos currículos, pero en ningún caso tantos como para completar sus ofertas. Todos coincidieron en apoyar la celebración de la feria, que calificaron de «positiva», y achacaron la poca participación a que era el primer año que se celebraba. Uno de los reclutadores participantes lo resumió así: «Está bien por ser la primera vez, pero ha habido más empresas que público».

Respecto a si el acceso a la vivienda es un problema para completar sus plantillas de trabajadores, la mayoría tienen alojamiento para sus trabajadores, aunque reconocen que no llegaba para toda la plantilla, por lo que intentan buscar a residentes.

Entre las empresas participantes había varias cadenas hotelera, dos rent a car, dos navieras, una cadena de comestibles, la empresa de gestión de residuos, así como los bomberos del Consell, los socorristas de playa y la Policía Local, que informaban sobre los requisitos para entrar en cada uno de estos cuerpos mientras exponían su material de trabajo.

El Consell también montó una mesa en la que expuso sus ofertas de trabajo del área de Recursos Humanos y facilitaba la confección de currículos.

El Aula de Emprendimiento

Junto a la presidenta del Consell inauguraron la Feria el director general de Formación Profesional del Govern balear, Antoni Baos, y la directora insular del SOIB de Ibiza y Formentera, Dolors Roig.

El director general de FP se mostró orgulloso de participar en esta jornada y destacó la visita que realizó al Aula de Emprendimiento del IES Marc Ferrer, que ofrece cuatro ciclos formativos, y «que ayuda a dotar a Formentera de trabajadores y de futuros empresarios».

Avanzó que este aula «se pondrá en marcha este curso» bajo la coordinación de Pepe Salvador Puig. Las aulas de emprendimiento tienen como objetivo facilitar a los alumnos los instrumentos necesarios para la constitución de microempresas con el fin de promover el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena.

Los alumnos proponen una idea de negocio y encuentran los recursos necesarios para ponerla en marcha con el apoyo de un tutor asesor y las herramientas administrativas necesarias.

Los usuarios de estas aulas pueden ser alumnos que estudian diferentes ciclos formativos, pero también están abiertas a antiguos alumnos a lo largo de los tres años siguientes a la finalización de sus estudios de ciclos formativos.

Demandantes locales

Todos las personas que ayer se pasearon por la Feria en busca de información o de empleo eran residentes en Formentera, por lo que saben que ya es una ventaja para encontrar trabajo.

Una de ellas era una joven, Lisa Ferrer, estudiante de primero de grado medio de Administración que estaba entusiasmada: «Primero hemos estado en una charla para saber cómo montar nuestra propia empresa, y he concluido que me tengo que enfocar en lo que yo quiero de verdad y no en lo que me dicen los otros». Su objetivo es trabajar este verano «para sacar un dinerillo, aprender y luego volver a estudiar», por eso dejó su currículo en varias mesas.

Otra trabajadora que asistía a una entrevista para un nuevo hotel que se abre en la zona de Migjorn era Laura Laroca: «Busco trabajo de administrativo para poder desarrollarme en la isla, de forma permanente. He presentado mi propuesta a este hotel que está por abrir y con un proyecto muy atractivo. Me voy muy contenta de la entrevista». Sobre la vivienda, apunta: «Tengo un plus porque tengo casa pero también hay que tener un trabajo acorde para poder pagar un alquiler en Formentera. A veces consigues vivienda pero no el trabajo acorde a lo que tienes que pagar y al nivel de vida de aquí».

Carmen Molina es la responsable de recursos humanos de este nuevo establecimiento, el Hotel boutique Terenka (antiguo Hostal Santi), que tiene previsto abrir en junio en Migjorn y que busca a 50 trabajadores. En su caso, dispone de 27 camas para alojarlos.

Dana Molina y sus amigas van recorriendo puesto por puesto dejando currículos. Sus compañeras piden a este periodista que hable con ella porque «es la que tiene el pico de oro» (ríen). Molina explica que son monitoras de tiempo libre que están siendo formadas por el Consell pero que están viendo las posibilidades laborales que tienen. Todas tienen vivienda: «Hemos venido a ver qué ofertan en la isla para este verano o la posibilidad de todo el año». Dana Molina se muestra «abierta a cualquier tipo de oferta», desde administración hasta limpieza, dice una de ellas: «Hemos estado también en la naviera que busca amarradores y gente para las taquillas y en la Policía Local, que nos ha explicado los requisitos para entrar». Todas se mostraban muy satisfechas: «Esto está muy bien, te enteras de muchas cosas», sentenció Molina.

Pero no solo había demandantes de empleo. Las empresas que ofrecían trabajo se mostraban satisfechas por la iniciativa aunque los resultados no hayan sido muy satisfactorios.

Marco Schiralli, director del Gecko Beach, manifestó: «Queremos cubrir entre 10 y 15 puestos desde cocina a camareros de sala y de pisos y abrimos la semana que viene. Buscamos manos hábiles y profesionales». Reconoce que la vivienda es uno de los problemas aunque ofrecen alojamiento a la mitad de la plantilla: «Es difícil encontrar vivienda y más que sea a precios humanos (risas...)».

Como empresario, aplaude la iniciativa de esta feria de empleo: «Estamos motivados, a ver si cazamos talentos».