De Formentera a la frontera polaca con Ucrania para ayudar durante una semana

Alessandro Ramazzotti reside en Formentera desde hace ocho años donde trabaja en una empresa de alquiler de coches en la Savina. En sus vacaciones ha decidido viajar a Medyka, en la frontera de Polonia con Ucrania, una zona donde miles de ucranianos escapan de la guerra de Putin. Alessandro programó una semana de sus vacaciones para acudir a esa línea de conflicto que marca un territorio que vive entre la paz y la guerra: «En principio quería ir para ver si podía ayudar, pero la realidad es que hay mucha ayuda de organizaciones» a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra. Además, se dedica a documentar el paso de refugiados gracias a su pasión porla fotografía.

«La situación es rara, muy rara, aquí (Medyka) hay una cola increíble de furgonetas y coches que intentan cruzar a Ucrania para traer gente a este lado», relata. Alessandro llegó el pasado domingo a la zona y pudo observar que se ha desplegado una gran ayuda humanitaria por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales y de la población polaca: «La mayoría de las personas que cruzan la frontera son mujeres y niños, muchos niños, no hay hombres, la mayoría no habla inglés, por lo que la comunicación se complica». Explica que el sector de la población que recibe más atención son los niños: «Les ofrecen juguetes, chocolate, dulces, de todo... incluso son las madres las que les tienen que decir que paren».

Ayer Alessandro pudo mediar, como traductor, entre dos chicas ucranianas que hablaban español y una voluntaria cuando cruzaban la frontera: «Intentaban llegar a Cracovia (Polonia) a casa de unos amigos y esta voluntaria les acompañó al autobús, yo solo traduje».

En su experiencia en la zona, Alessandro constata que el tapón de gente que huye se produce en la frontera ucraniana «donde hay una retención importante de gente, pero que parece que en estos días se está resolviendo, sobre todo son mujeres y niños que llegan aquí después de días de viaje, imagínate en qué condiciones, vienen con una maleta o una bolsa, sin nada, llegan y me da la impresión que no saben ni dónde están».

Lo que más me llama la atención es que me encuentre ahora mismo a escasos 200 metros de la frontera con Ucrania y que en este lado estemos tranquilos

«Lo que más me llama la atención es que me encuentre ahora mismo a escasos 200 metros de la frontera con Ucrania y que en este lado estemos tranquilos, incluso hay trabajadores que siguen haciendo obras, pero claro a pocos metros de esa frontera está la guerra, es como... muy raro, no sé... solo por haber nacido en Polonia o en Ucrania, en apenas 200 metros tu vida cambia», explica.

Respecto al ambiente que se vive en los puestos de ayuda de organizaciones internacionales que se despliegan en Medyka señala: «He entrado en contacto con una periodista española y con otro italiano, pero me muevo solo, me alojo en una casa particular que ahora tendré que dejar porque llegan ucranianos a los que alojan».

Apunta que hasta que regrese el viernes por la mañana intentará contactar con alguna familia ucraniana para que pueda ser acogida en Formentera: «Hay gente de la isla que me ha propuesto que me informara para acoger a ucranianos, estoy intentándolo pero aquí es muy complicado», lamenta.