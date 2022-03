Archivada la causa penal contra el ex juez de paz de Formentera por propagar el coronavirus

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Ibiza ha decretado el sobreseimiento de la causa penal abierta con el ex juez de paz de Formentera, Joan Yern Mayans, por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo en los restaurantes de su propiedad Es Molí de Sal y El Pirata, ubicados en el Parque Natural de ses Salines. El auto tiene fecha del pasado 2 de febrero y estima que "no parece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones" iniciadas contra Yern Mayans.

Los hechos que se juzgaban ocurrieron en agosto de 2020, en el primer año de la pandemia. Entonces, se acusó al ahora absuelto, después de que la conselleria balear de Administraciones Públicas y Modernización decretara el cierre provisional del restaurante de la playa de ses Illetes, de mantener en activo a cinco trabajadores que debían estar en aislamiento por coronavirus, ya que dos compañeros habían dado positivo en covid-19.

Yern Mayans y el maitre de Es Molí de Sal (se citó a una tercera persona para declarar que no pudo acudir por encontrarse en la Península) llegaron a ser detenidos por la Guardia Civil el domingo 24 de agosto de 2020 y pasaron una noche en el calabozo. Al día siguiente, el juzgado de guardia, en este caso el de Instrucción Número 2, les tomó declaración y les puso "inmediatamente en libertad", recuerda su abogado, José María Roig Vich. Como consecuencia de esta detención y de las acusaciones, Yern Mayans decidió darse de baja voluntaria como juez de paz.

Una vez conocido el archivo de esta causa, la defensa de Yern Mayans estudia si inicia acciones penales contra la Guardia Civil por un presunto delito de detención ilegal.

La decisión del juez se basa en el informe elaborado por la Fiscalía de Ibiza, y firmado por la fiscal María Bárbara Moreno, de fecha del 8 de marzo de 2021. En dicho informe, la fiscal "interesa el sobreseimiento provisional (..) por entender que no concurren los requisitos del artículo 316 del Código Penal y ello porque no ha quedado acreditado que el empresario investigado no haya facilitado los medios necesarios para que sus trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas" contra el coronavirus.

La fiscal narra que tras los "primeros dos positivos de covid-19, se practicaron pruebas PCR a los demás trabajadores que habían estado en contacto con los positivos. Siendo que la Policía Local realizó acta de inspección en el kiosko restaurante El Pirata y en el restaurante Es Molí de Sal el día 14 del 8 de 2020. Donde se encontró trabajando a cinco trabajadores que se acababan de hacer la prueba esa mañana".

En su escrito, la fiscal reconoce que la evaluación de riesgos laborales de la empresa (...) se dispone que 'no podrán incorporarse a su puesto de trabajo los trabajadores que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas de covid". Pero "también es cierto", matiza la fiscal, " que los trabajadores manifiestan que en el hospital no les dijeron nada de aislarse y que al llegar a su puesto de trabajo, el investigado [y ahora absuelto] se interesó por si les habían dicho que tenían que aislarse o no".

"No existe prueba", concluye el escrito de la Fiscalía, "de que el investigado obligara a estos trabajadores que se habían hecho las pruebas, a trabajar ese día, incumpliendo así los decretos sobre covid-19 de manera voluntaria y maliciosa".