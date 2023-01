El videojuego creado en Ibiza ‘Aurora’s Journey’ llega a PlayStation el 13 de enero

Después de años de arduo trabajo, por fin ‘Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey’ ve la luz. El lanzamiento del videojuego made in Ibiza para las consolas PlayStation 4 y 5 y PC está programado para el próximo 13 de enero, según anunció a través de un comunicado Sony Interactive Entertainment España. En esa nota se detalla que «‘Aurora’s Journey’ estará disponible en dos ediciones, la estándar incluye el juego por 14,95 €, mientras que la edición Lacayo añade al título varios extras, como la banda sonora y cuatro avatares que son solo compatibles con la versión de PS4».

En estos momentos The Not So Great Team, el estudio indie con sede en la isla que dirige José Luis Tur (Sant Josep, 1983), «está puliendo los últimos detalles de esta aventura de scroll lateral, disparos y plataformas» que comenzó a esbozarse en 2018. «Como es mi primer trabajo he ido dando palos de ciego. ‘Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey’ ha sido todo un viaje de aprendizaje. Ahora, este mismo videojuego creo que sería capaz de hacerlo en un año o menos», asegura.

En los inicios del proyecto, Tur contó con la ayuda de una programadora menorquina, Arantxa Cardona, y con una pianista y compositora japonesa afincada en Estados Unidos, Marika Takeuchi, que es la autora de la banda sonora del videojuego. Luego continuó él solo hasta que hace algo más de un año se incorporó a The Not So Great Team Daniel Ribas Escandell, que «se ha ocupado de la programación».

‘Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey’ es «una historia de estilo retrofuturista protagonizada por una joven astrónoma que busca a su padre desaparecido años atrás» con la ayuda de su fiel lacayo, de la raza roboto, y del Profesor Rachmaninoff y sus inventos. Por el camino Aurora Aylesworth tendrá que enfrentarse a los descerebrados, unas criaturas que carecen de inteligencia y que la atacarán sin motivo aparente.

Ante el próximo lanzamiento del videojuego, la sensación que tiene José Luis Tur es de «incertidumbre». «No sé cómo va a funcionar comercialmente, el mercado de videojuegos es bastante volátil», asegura. En cualquier caso, subraya, «tener por fin un primer título publicado es una puerta de entrada a la industria». Tur confía en que tras este lanzamiento, le sea «más fácil encontrar apoyo y financiación para proyectos venideros».

El director del estudio The Not So Great Team recuerda que ha financiado esta ópera prima con sus propios recursos económicos y las pequeñas donaciones mensuales recibidas a través de la plataforma Patreon.

Sin embargo, Tur ha contando con apoyo logístico, ya que ‘Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey’ forma parte de PlayStation Talents en su modalidad Games Camp, un programa de mentorización concebido para los estudios que desarrollan sus primeros videojuegos.