Educación en Ibiza: «No puede ser que un niño con autismo tenga que pelear todo el curso por sus recursos»

«Parece que para tener una educación como los demás siempre tenemos que estar peleando. Un niño neurotípico no tiene que pasarse todo el curso peleando por sus recursos todo el año», clama Irene Moreno, madre de Luca, un niño con un trastorno del espectro autista que lleva, desde principios de curso, reclamando a Educación un apoyo adecuado para el pequeño. Acabado el primer trimestre, sin embargo, y después de unas semanas de cierta tranquilidad, la madre vuelve a estar preocupada.

El alumno, de siete años, tiene una dependencia de grado dos y un 39% de discapacidad, además de adaptaciones curriculares «significativas», motivo por el que, en septiembre, su madre no entendió que le hubieran retirado el Auxiliar Técnico Educativo (ATE) que le asistía en clase hasta ese momento. Tanto la familia como el centro reclamaron a Educación contar con este recurso, que finalmente se concedió, aunque no todos los días. «El inspector reconoció que Luca necesitaba un apoyo constante, pero no han hecho nada», afirma.

El problema, ahora, explica la madre, es el cambio constante de auxiliar que están teniendo. Una sustituta, la que tiene la plaza y, previsiblemente, según les han informado, en abril tengan otro cambio, ya que la especialista se prejubilará. Una inestabilidad que afectan a su hijo, que por las características de sus necesidades lo que necesita es, precisamente, todo lo contrario: rutina y una persona referente que no esté cambiando constantemente. De hecho, reclama a Educación que a la hora de distribuir estos auxiliares intente asignar aquellos con una mayor previsión de estabilidad a los centros con niños que sufren más con los cambios.

La asociación Ibiza In apoya la reclamación de esta madre, que critica que las familias de los niños con necesidades especiales tengan que estar exigiendo, cada año, que sus hijos tengan los recursos adecuados para poder asistir a clase. En este sentido, señala la «angustia» que supone cada principio de curso para ellas.