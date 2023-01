Nacimientos en Ibiza y Formentera: 2022 registra el número más bajo de partos de la última década

2022 ha sido rácano en nacimientos en las Pitiusas. Al menos, así se deduce de los datos de partos atendidos durante todo el año pasado en los dos hospitales públicos. Aunque se trata de cifras que aún están pendientes de una última verificación antes de dar por cerrada la actividad de los paritorios, el año pasado se atendieron un total de 1.041 alumbramientos en ambos centros: 998 en el Hospital Can Misses y otros 43 en el de Formentera.

Desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera recalcan que se trata de número de partos, no de recién nacidos. La cifra de bebés suele ser algo superior ya que siempre se produce algún parto múltiple. Esto último, sin embargo, se ha reducido en los últimos años, explican, algo que se debe a que cada vez los procesos de reproducción asistida están más ajustados y no generan tantos embarazos de mellizos, gemelos o trillizos. De la misma manera, señalan que en el número total de partos no se incluyen aquellos que se han producido fuera del hospital, aunque luego la madre y el bebé hayan ingresado en Maternidad, como es el caso de las dos embarazadas a las que, tras romper aguas, no les dio tiempo de llegar a Can Misses. «Refleja únicamente la actividad en las salas de partos», indica la dirección del área sanitaria.

El año pasado fue la primera vez en los últimos diez en los que el número de alumbramientos ha estado por debajo de los mil, según estos datos provisionales. La cifra se ha ido reduciendo de forma constante desde 2018, cuando se registraron 1.202 partos. El año en el que más mujeres tuvieron a sus hijos e hijas en Can Misses fue 2016, cuando las matronas atendieron a 1.267 parturientas. El año siguiente se registró una reducción del 10,6%, en 2018 aumentó de nuevo hasta superar los 1.200 y desde entonces se ha producido una caída año tras año: 1.165 en 2019, 1.085 en 2020, 1.033 en 2021 y los 998 del año pasado.

Tasa de cesáreas

De la misma manera se ha reducido el porcentaje de cesáreas practicadas a las mujeres, que desde 2015 se sitúa por debajo del 15%, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2014 hubo un 18,2% de cesáreas, en 2015 y 2016 este indicador estuvo muy ajustado a la recomendación (14,9%) y a partir de entonces se ha mantenido siempre varios puntos por debajo. 2020 fue el año con una tasa más reducida de cesáreas: un 12,2%. La de este año, aunque falta el dato de diciembre, estará también por debajo del 15%, aseguran. «Se ha hecho un esfuerzo importantísimo por reducir el número de cesáreas», recalcan desde la gerencia.

Julio, agosto y septiembre fueron los años con un mayor número de partos en el hospital público, con 105, 93 y 92, respectivamente. Mayo fue, en cambio, el mes con menos actividad en el paritorio: 66 mujeres atendidas.

La situación de Can Misses se da también en el hospital de Formentera, donde los 43 partos atendidos el año pasado son la cifra más baja, y con diferencia, de los últimos diez años. Hay que destacar que en 2015 y en 2013 se superó el centenar de alumbramientos: un total de 102 y de 110, respectivamente. En el caso de Formentera, la caída se aprecia especialmente a partir de 2018, cuando hubo 48 partos en el hospital. Desde entonces, el año con más alumbramientos ha sido 2021, con 67. Ese fue, además, el primer año en el que la tasa de cesáreas bajó del 15% recomendado por la OMS: 13,4%. Un indicador que este año será, con toda seguridad, inferior aún, ya que al acabar noviembre se situaba en un 12,8%.

Los meses con menos partos atendidos en el hospital de Formentera fueron febrero y noviembre, cuando únicamente se registró uno, mientras que los más generosos en alumbramientos, con seis, fueron marzo, julio y agosto, según la memoria del paritorio de este centro.