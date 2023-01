Las agresiones violentas aumentan más del doble en un año en Ibiza

El fin de la pandemia de covid ha traído consigo un elevado repunte de la criminalidad a las Pitiusas, especialmente de las agresiones violentas, que de un año a otro han crecido más del doble, según los datos hechos públicos por el Ministerior del Interior en su balance de criminalidad relativo a los primeros nueve meses del 2022, con los datos aún pendientes de consolidar.

En las Pitiusas el total de delitos ascendió a 10.209 entre enero y septiembre, un 43% más que los 7.140 cometidos para el mismo tramo de 2021, aunque un 7,9% menos que los 11.090 de la serie en 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, no todos los tipos delictivos presentan la misma evolución. De hecho, saltan a la vista varios datos llamativos.

Uno de ellos es, precisamente, el incremento de órdago de los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, que ascendieron hasta los 207 entre enero y septiembre, un 122,6% más que el año anterior. De hecho, este registro incluso deja en pañales el propio de 2019, antes del covid, cuando en el mismo período del año se produjeron 118 delitos de lesiones y riñas, lo que supone una subida del 75,4% desde entonces.

Los hurtos, el delito más común, constituyen otro tipo de infracción penal que aumentó con fuerza el pasado año. De los 1.824 registrados en Ibiza en los nueve primeros meses de 2021, se pasó a los 3.221, un aumento que implica una subida relativa del 76,6%. Con todo, la estadística asociada a este tipo delictivo sigue bastante por debajo de la de 2019, cuando se produjeron 3.977 hurtos en la isla. Frente a entonces, el descenso es del 19%.

Otro delito similar, los robos con violencia e intimidación, crecen asimismo por encima de la media, que en Ibiza ha sido del 44,1%. El informe da cuenta de 191 actos delictivos dentro de esta categoría, un 66,1% más que los 115 robos con violencia efectuados entre enero y septiembre de 2021. Son prácticamente los mismos que los ocurridos en los tres primeros trimestres de 2019, cuando se produjeron 194.

Menor variación porcentual experimentan los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que suman 429 en la serie de los nueve primeros meses, frente a los 345 de 2021 (+24,3%). Supone un 2,3% menos que los 439 cometidos en el mismo período de 2019.

En el caso de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, fueron 111 y superan en un 24,7% el registro de 2021, cuando ya se situaban exactamente en el nivel previo a la aparición del covid.

El tráfico de drogas, disparado

El tráfico de drogas se dispara y vuelve a valores cercanos a 2019. Los 224 actos delictivos de este tipo doblan el registro de 2021, mientras que suponen un 4,7% menos que los 235 notificados por el Ministerio del Interior entre los meses de enero y septiembre del último año antes de la pandemia.

Las sustracciones de vehículos alcanzaron las 292 en Ibiza, un 73,8% más que las 168 correspondientes al tramo citado de 2021, y un1,4% por encima de las 288 registradas en la isla en el año 2019.

Según el informe, en Ibiza se consumó un asesinato durante los nueve primeros meses del año, mientras que en ese lapso de 2021 no se produjo ninguno, y en 2019 tuvieron lugar dos. Se redujeron, en cambio, las tentativas de asesinato, que pasaron de seis en los tres primeros trimestres de 2021, a dos en el tramo equivalente del año pasado. En la misma serie temporal de 2019 se registraron tres intentos de homicidio. Por otra parte, no se produjo ningún secuestro, frente a los dos que refleja la serie para 2021. La casilla de este hecho delictivo también figura vacía para 2019. Los delitos que no recogen todas las categorías anteriores suman 5.025, un 26,2% más que en el mismo período de evaluación de 2021 y un 3,9% menos que los contabilizados en la serie de 2019.

Formentera siguió, de manera menos pronunciada, la misma senda que Ibiza. En la isla, la delincuencia aumentó un 24,9% hasta septiembre de 2022, con 506 actos delictivos registrados. Por contra, la tasa de criminalidad en esta isla es similar a la de 2019, con 517 infracciones con sanción penal. El descenso desde entonces se sitúa tan solo en el 2,1%.

En la isla, los delitos más comunes fueron los hurtos (93), con las sustracciones de vehículos (36) en segundo lugar, seguidas de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (18).