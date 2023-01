Cultivan una berenjena de casi un kilo en Ibiza

Una berenjena de casi un kilo ha aparecido esta mañana en el huerto familiar de Can Figueretes. Xico Ribas, propietario del huerto, asegura que hace "más de sesenta años" que se dedica a cultivar hortaliza y es "la primera vez en la vida" que se encuentra una de estas dimensiones.

"Estaba limpiando las cañas cuando me he encontrado esta berenjena de 900 gramos y otras dos que juntas alcanzaban también ese peso", asegura el agricultor. Su hermano, Joan Ribas, colaborador de Diario de Ibiza, no ha dudado en hacer público el descubrimiento a través de su cuenta de Twitter, en la que ha compartido una imagen de la enorme berenjena sobre una báscula para mostrar su increíble tamaño.

En el texto publicado en perfil Joan Ribas anuncia el tesoro encontrado en el terreno familiar y menciona con tono jocoso a la televisión pública balear para que les dedique un especial.