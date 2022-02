Formentera espera reducir este mismo verano las excursiones de un día

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, admitió ayer que detrás de la solicitud a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para la reordenación del puerto de la Savina está, entre otros objetivos, «limitar las excursiones de un día, que no quiere decir que vayan a desaparecer pero se limitará el número de personas que lleguen con estas excursiones». Además, reclamó que la reordenación sea para este verano: «Para esta temporada turística tiene que haber ya una regulación del espacio portuario, y estamos en tiempo de llegar para que se aplique».

La pasada semana, la APB avanzó a este diario que estaba trabajando en esa demanda del Consell y que estudiaba trasladar el actual punto de atraque de las ‘golondrinas’ a la zona más cercana a la estación marítima, que actualmente ocupan amarres de recreo. Asimismo, el espacio que liberarían las barcas de excursiones se incluiría en la nueva concesión para la gestión de la dársena de Poniente, actualmente en manos de Marina de Formentera y que finaliza este mes de mayo.

Ana Juan recordó que la institución local ha solicitado (a la APB) la reordenación del puerto en reiteradas ocasiones así como la aprobación al Govern balear, del reglamento del Transporte Marítimo. El último y más reciente acuerdo fue adoptado por unanimidad en el pleno del Consell de agosto de 2021. En el mismo se pide a la APB: «La reordenación del espacio portuario, tanto el marítimo como el terrestre, con la regulación de frecuencias mínimas y máximas y también de las excursiones de un solo día», recordó la presidenta.

Trabajo de la APB

«A día de hoy [por ayer] el Consell de Formentera no tiene ninguna propuesta oficial por parte de la Autoridad Portuaria de cómo sería esta reordenación». Ana Juan añadió que tiene conocimiento de que la APB «está trabajando en diferentes propuestas y en el momento en que las tengamos las pondremos sobre la mesa, las estudiaremos y veremos si realmente dan salida a la demanda que se ha hecho desde el Consell».

Al mismo tiempo avanzó que se debe definir «qué es una excursión marítima» y aseguró que lo que el Consell quiere es que «estos barcos vayan de puerto a puerto, es decir de Vila a la Savina, por lo que pedimos que se defina muy bien qué es exactamente una excursión». Juan consideró que esta medida, junto con la reordenación prevista, «hará que reduzcamos el número de visitantes de un día, que no hay que olvidar que también vienen en línea regular».

Sobre los plazos para aplicar estos importantes cambios en el espejo de aguas del puerto de la Savina, Ana Juan se mostró optimista en cuanto a la redistribución de amarres para este verano y no tanto respecto a la aprobación del reglamento de Transporte marítimo, que afectaría más al número de frecuencias que ofrecen las compañías en la línea entre Ibiza y Formentera: «Seguramente no estará el reglamento [para este verano] pero a través de un estudio encargado por la APB está trabajando en una ordenanza que regulará el tiempo en que las embarcaciones puedan estar amarradas a puerto, entre que entran y vuelven a salir, de esta manera también se reducirá el número de frecuencias», aseguró.

Marina de Formentera

El director de Marina de Formentera, Juanjo Costa, empresa concesionaria de la dársena de Poniente del puerto de la Savina, manifestó que en diciembre del pasado año tuvieron conocimiento por parte de la APB de que se podría reducir el espacio de amarres de recreo de esta dársena para trasladar a ella la zona de atraque de las barcas de excursiones marítimas.

Cuando tuvo esa información Costa la trasladó al resto de agentes presentes en el puerto: «Las navieras me dijeron que no sabían nada y entonces me reuní con la presidenta, que me confirma que han remitido esa solicitud».

Avanzó que su empresa ya pidió en 2022 la prórroga de la concesión de la dársena, teniendo en cuenta que caduca a final de mayo, pero que no han recibido contestación de la APB.