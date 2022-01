Falta de personal para la segunda ambulancia de Formentera

Por mucho que en los últimos días la conselleria balear de Salud ha afirmado que se activaron las dos ambulancias para atender a los heridos del tiroteo de del pasado 20 de enero, la realidad es bien diferente. Un miembro de la familia que sufrió la agresión, Toni Bixquert, tío del joven herido de bala en las piernas manifestó ayer a Diario de Ibiza: « Dicen, según oigo y leo, que se activaron las dos ambulancias, pero la realidad es que mi sobrino fue trasladado con el coche de los municipales [Policía Local], también he oído a la presidenta del Consell diciendo lo mismo, mentira, igual la activaron pero se quedó allí [en el Hospital], no es normal que en Formentera no tengamos dos ambulancias operativas», subrayó.

Mientras, fuentes del 061 explicaron que en la isla existen dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado (SVA) que en invierno es operada por el médico y un enfermero de urgencias del Hospital que sale a atender el incidente junto con un técnico sanitario. El segundo vehículo, que según el Ib-Salut fue activado el pasado 20 de enero pero que finalmente no salió porque los heridos ya habían llegado al Hospital, tiene una dotación de dos técnicos sanitarios. Heridos múltiples En caso de heridos múltiples, donde se requiere la intervención de los dos vehículos, el primero en salir es el de SVA, con médico enfermero y técnico, y el segundo la ambulancia de SVB, que es conducida por un solo técnico sanitario que cuando llega al lugar donde tiene que intervenir se coordina con el resto de sanitarios movilizados. Esto hace que en los meses de invierno este servicio se salga de lo que es habitual y no haya personal suficiente para poder responder a una emergencia múltiple con garantías. Esto es lo que denunció el sindicato de técnicos de emergencias sanitarias Fs-Tes, al hacer públicos los detalles del traslado de los heridos del pasado 20 de enero. En el comunicado, su principal reclamación se centra justamente en pedir al Servicio de Salud «que ponga de forma urgente, la segunda ambulancia con su equipo completo, de un técnico en emergencias sanitarias, un enfermero y un médico las 24 horas y los 365 días del año». Los detalles del traslado de los heridos del tiroteo Para atender a los heridos del tiroteo de Formentera del pasado 20 de enero, el 061 activó el helicóptero con un médico y enfermero desde Ibiza. En tierra fue movilizada la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) con su dotación de médico, enfermero y técnico, que atendieron a los heridos sobre el terreno, los estabilizaron y trasladaron al agresor, el más grave, en la ambulancia. El joven herido de bala fue trasladado en un coche de la Policía Local y su madre fue en el coche de su marido, ya que sus heridas eran leves. La segunda ambulancia se activó pero dio media vuelta al poco de salir, ya que los heridos habían llegado al Hospital.