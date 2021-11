Los ocho quioscos de playa de Formentera deberán estar desmontados el 31 de diciembre

Los ocho quioscos de playa de Formentera deberán estar desmontados el próximo 31 de diciembre, coincidiendo con la finalización del anterior contrato de concesión de ocho años que fue prorrogado este año.

El representante de los concesionarios de playa en la patronal Pime, Vicent Roselló, explicó que el pasado mes de octubre los titulares de autorizaciones temporales de quioscos situados en la zona de uso y dominio litoral de la isla, recibieron una notificación del Consell en la que se les comunicaba que se prolongaba la autorización hasta el 30 de noviembre, «y luego tenemos un mes para desmontar y dejar la playa limpia para el 31 de diciembre», avanzó.

Añadió que, de momento, carecen de información sobre cómo se está tramitando el nuevo concurso.

Mientras, desde el Consell de Formentera aseguraron a este diario que se está «ultimando la tramitación para que salga a licitación». Roselló avanzó que «si no se busca otra prórroga no habrá chiringuitos este invierno después de diez años, más o menos, que los tenemos abiertos». Pero esa inquietud aumenta teniendo en cuenta la tramitación administrativa que implica un concurso de estas características, en el que además de los quioscos de playa también se incluyen los lotes de sombrillas, hamacas y escuelas de vela.

En el caso de los quioscos de playa la autorización se renovaba cada año, dividida en el periodo estival y en el invernal, ya que se buscó esta fórmula para que pudieran abrir los fines de semana en invierno como un atractivo para los turistas de escapada.

Vicent Roselló señaló que desde la Pime se ha pedido una reunión informativa con el nuevo conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, «para ponernos al día y ver qué intenciones tienen».

La devolución del canon

El representante de los concesionarios también recordó que aún no les ha sido devuelta la parte proporcional del canon de los meses de 2020, el año de la pandemia, que no pudieron abrir: «Se nos dijo que se nos devolvería teniendo en cuenta que en febrero pagamos todos el canon anual pero no pudimos abrir hasta junio; nos dicen que sí, que sí, pero tampoco ha llegado nada y no nos han compensado, cuando otros sectores sí que lo han sido, como las ocupaciones de vías públicas», aseguró.

El temor del colectivo es que la resolución del nuevo concurso se demore en el tiempo teniendo en cuenta los plazos administrativos que rodean una licitación de estas características. Es un concurso al que se pueden presentar numerosos particulares y empresas, por lo que también puede haber recursos que alarguen el procedimiento hasta la adjudicación de los lotes «y según vaya, veremos si el 1 de mayo de 2022 tenemos los quioscos montados».

Abiertos desde2009 los fines de semanas de invierno

El Consell de Formentera y los concesionarios de chiringuitos de playa llegaron en 2009 a un acuerdo para que estos pudieran abrir en invierno los fines de semana. Por su parte la institución, a través del área de Turismo, llevó a cabo una promoción de temporada para atraer a los residentes y visitantes para una escapada, especialmente los ibicencos. La fórmula ha funcionado hasta el 2019 con mucho éxito. Fue el último año en el que se promocionaron esos quioscos situados a lo largo de las playas de Migjorn, es Caló des Mort, Cala Saona y es Pujols.