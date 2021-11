"En nombre de GxF (Gent per Formentera), queremos mostrar nuevamente total y absoluto apoyo a Jaume Ferrer, Sònia Cardona, Bartomeu Escandell y Pep Mayans ante el juicio, que comenzará mañana, conocido como caso Punta Prima". Así de contundentes se han mostrado desde el partido de Formentera en un comunicado, en el que además han lamentado que "nuevamente tengan que sufrir una pena de banquillo por preservar y proteger Formentera". GxF asegura que las decisiones tomadas por sus consellers fueron siempre "respetando la ley", algo que avala "las diferentes instancias judiciales ratificando la plena legalidad de la normativa urbanística de Formentera".

GxF ha querido remarcar en su comunicado que los acusados han actuado siempre "cumpliendo el mandato del pueblo de Formentera, aplicando el criterio del interés general y bien colectivo por encima de cualquier interés personal o empresarial", algo que aseguran les ha supuesto continuas "amenazas, chantajes y nueve años de acusaciones falsas y juicios".

El Plan Territorial Insular (PTI) de Formentera de 2010 fue aprobado por el gobierno de coalición formado por GxF y PSOE. En él se determinó que los terrenos propiedad de la parte querellante, la empresa Sunway, propietaria de la Ciudad de vacaciones de Punta Prima, se declararan como «espacios libes públicos», por lo que se le aplicaba un índice de edificabilidad cero «en atención a mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, de especial fragilidad, al estar incluidos en la zona periférica de protección del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera». Sin embargo, GxF ha querido resaltar que todos los encausados pertenecen a su formación y que únicamente se ha personado en el juicio la acusación particular, ya que la fiscalía pidió incluso el sobreseimiento del caso en 2013, por lo que consideran que la parte querellante "actúa por sus propios intereses inmobiliarios y no solo lo hace en Formentera", afirman. "Tanto la empresa Sunway como su administrador, Leo Stöber, se dedican desde hace años a presentar denuncias falsas en diferentes municipios por temas inmobiliarios contrarios cuando no satisfacen sus expectativas urbanísticas", denuncian.

Desde GxF aseguran que continuaran "luchando por la defensa de Formentera y su ciudadanía por encima de los intereses especulativos y económicos de unos pocos".