Dimite el presidente de la Cooperativa de Formentera al no poder instalar la almazara

El presidente de la Cooperativa del Campo de Formentera, Jaume Escandell, ha anunciado su renuncia a seguir ocupando el cargo debido a que considera que no ha logrado uno de los objetivos con los que se comprometió en la asamblea de asociados. Su renuncia está relacionada con el montaje de una almazara para la elaboración y embotellamiento del aceite de la isla «Se trata sencillamente de que si no puedes cumplir lo que has dicho, lo mejor es apartarte y que entre otro con más ganas y fuerza», manifestó. La instalación de esta almazara tiene un presupuesto que supera los 300.000 euros y será financiada por el Consell de Formentera con fondos Leader de la Unión Europea. Está previsto que se monte en 2022.

La dimisión de Jaume Escandell no afecta al normal funcionamiento de la Cooperativa del Campo. De hecho, esta agrupación de productores acaba de recibir una subvención del Fogaiba de 21.000 euros para el proyecto que desarrollan desde hace tres años de cultivo de hierbas aromáticas, especialmente de hierba luisa.

El gerente, Carles Marí, manifestó al respecto: «Durante estos días, la Cooperativa está llevando a cabo la recolección de la hierba luisa de este año. Es la tercera campaña de un proyecto piloto iniciado en el 2019 en el que se plantó una hectárea de plantas aromáticas (hierba luisa y frígola) en una finca cedida al censo de tierras».

Está previsto que este año se recolecten más de 400 kilos de hierba luisa y 30 kilos de flor de frígola. Toda la cosecha que se recoge en Formentera es adquirida por «una conocida marca de licores de Ibiza», Marí Mayans.