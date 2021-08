Familias de personas con autismo que veranean en Formentera piden actividades adaptadas

Primero fue Oriol, quien descubrió Formentera durante unas vacaciones hace más de 30 años. Luego se le unió Patricia, su mujer, y más tarde, Ian y Paula, sus dos hijos. Así que, estos jóvenes barceloneses de 26 y 24 años, acompañan a sus padres a pasar largas temporadas en su apartamento de Sant Ferran «desde siempre».

De la isla les atrae lo normal, lo mismo que al resto de visitantes: playas no tan saturadas como en la Península, agua transparente y una relativa tranquilidad que, en su caso, es una necesidad más que un capricho. Es a la hora de buscar ocio alternativo al sol y playa cuando la no-normalidad vuelve a hacerse con las riendas de su vida. Ian, un muchachote espigado, cariñoso y sonriente, tiene un Transtorno del Espectro Autista (TEA) que restringe su capacidad comunicativa y condiciona sus momentos de diversión.

«Cuando Ian era pequeño, acompañaba a su hermana a las clases de la Escuela de Vela de Formentera y a veces participaba con el resto de los niños», cuenta Patricia Villamore, madre de Ian.

«Se fue haciendo mayor y ya era más complicado que navegara con ellos, así que ahora salimos los dos con nuestro kayak, porque es una actividad que le encanta», continúa. El problema es que, al final, «siempre acaba haciendo lo mismo y siempre con nosotros, no se relaciona con gente de su edad ni hace cosas diferentes».

Burocracia

Por eso Patricia ha intentado que se admita a Ian en las actividades que organiza el Centro de Día de Formentera para sus usuarios, como la salida que realizan en verano cada viernes en barco adaptado desde la Escuela de Vela.

Y ahí es cuando se ha topado con el muro de la burocracia: «El primer problema es que no está empadronado en Formentera, cosa que entiendo», narra la madre de Ian. «Pero luego, al insistir, empezaron a mandarme de un sitio a otro: de la Escuela de Vela al Centro de Día, de ahí a Servicios Sociales, luego a la Oficina de Atención Ciudadana... Al final no he conseguido nada después de meses, ni siquiera una respuesta oficial. Me da la sensación de que no hay un protocolo, no hay comunicación entre organismos y se pasan la pelota de unos a otros sin que nadie tome una decisión al respecto», se lamenta.

«Me gustaría que se abriera, al menos durante la temporada estival, una oficina de atención a gente con discapacidad que recoja las peticiones de familias como la mía, porque seguro que no somos los únicos», sugiere. Y lleva razón: no son los únicos.

Mireia y Pau hace 20 años que veranean en Formentera, adonde han ido llevando a sus tres hijos según iban naciendo. Maria, que acaba de cumplir 17 años, tiene diagnosticado TEA y unos ojos llenos de picardía e inteligencia que casi no le caben en la cara.

«Estamos enamorados de la isla», cuenta Mireia. «Nos gusta todo: las playas, la gente, la comida y la tranquilidad», describe. «Siempre nos hemos sentido muy bien acogidos, no tenemos ni una sola queja», relata Mireia, quien coincide con su vecina Patricia en que «quizás, lo único que consideramos que podría contribuir a una mejora sería la posibilidad de poder acceder a actividades para niños con discapacidad, para que nuestra hija pudiera socializar con otros jóvenes de su edad. Lo hemos intentado, pero hasta ahora no ha sido posible».

Además de estas familias asiduas a veranear en Formentera, también hay quienes han pasado aquí su primeras vacaciones y ya están pensando en repetir. Es el caso de Patricia Díaz, su marido y sus dos hijos mellizos de siete años, Joaquín y Martín. Han pasado una semana en la isla y han disfrutado viendo cómo Joaquín, con TEA y un biólogo en potencia, descubría con entusiasmo la naturaleza que le rodeaba. «Se pasaba el día buscando animales como lagartijas, peces, erizos de mar..., para luego aprender todo sobre esos animales».

El objetivo final es que personas como Ian, Maria y Joaquín «noten que son sus vacaciones, que regresen cada año a la isla con ilusión por ver a sus amigos y vuelvan a casa cargados de recuerdos especiales, como hacíamos todos cuando salíamos de vacaciones de jóvenes», desea la madre de Ian.

Desde el área de Bienestar Social del Consell de Formentera aseguran tomar nota de estas peticiones y consideran que, con tiempo y a pesar de que en principio las actividades programadas por el Centro de Día son solo para usuarios, se podrá dar una respuesta positiva a los deseos de estos padres.